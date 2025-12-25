Продаж доларів та євро — які купюри конфіскують одразу при обміні

Купюри долара та євро. Фото: НБУ/Flickr

Здійснюючи обмін іноземної валюти, необхідно бути готовим до конфіскації купюр долара чи євро. Українці можуть втратити гроші, якщо у працівника банку/обмінника виникне підозра щодо фальсифікату.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі "Гаразд" від НБУ.

Реклама

Читайте також:

Яку валюту конфіскують при обміні

Перш ніж купити у клієнта долари, касири перевіряють їх на справжність. Трапляються випадки, коли важко або неможливо підтвердити платіжність готівкових коштів із різних причин. Тоді доводиться конфіскувати банкноти і відправляти на дослідження в уповноважений підрозділ НБУ.

Це безплатна процедура, яка не вимагає від українців — власників валюти — жодних додаткових дій. Якщо результат перевірки буде позитивним, тобто долари чи євро виявляться справжніми, їх номінальну вартість відшкодують у повному розмірі.

У протилежному випадку — при підтверджені фальсифікату — кошти будуть вилучені з обігу без компенсації. А громадянину може загрожувати відповідальність, якщо доведуть його участь у незаконній діяльності, пов’язаній з виготовленням/розповсюдженням підробленої валюти.

"Про вилучення Національний банк повідомляє Національну поліцію України, підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам поліції для проведення розслідувань", — йдеться на спеціалізованому порталі.

Коли ще можлива перевірка валюти

Конфіскація для подальшої перевірки можлива також у разі появи сумнівів щодо платоспроможності грошових одиниць. Наприклад, якщо готівка:

заламінована;

зазнала серйозного пошкодження внаслідок надзвичайної ситуації;

має розриви, які призвели до зменшення площі купюри на понад 45%.

За умови непридатності до обігу відшкодування конфіскованої валюти не передбачено. Аналогічного результату можна очікувати після навмисного пошкодження паперу для шахрайських дій.

Нагадаємо, курс долара та євро в Україні перед Новим роком може неприємно вразити громадян. Очікуються невеликі коливання і дорожчання валюти, однак різкої динаміки у свята боятися не варто.

Також ми писали, в які періоди українцям не радять здійснювати валютно-обмінні операції. Купувати долари не бажано на початку тижня і в п’ятницю, краще перенести похід у банк на середу або четвер.