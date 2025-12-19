Курс долара та євро у грудні — які зміни чекають українців найближчим часом

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжується планомірне дорожчання іноземної валюти. Грудень 2025 року приніс відчутні коливання для курсу долара і євро, наступний тиждень не буде винятком. Однак рішення ЄС про виділення 90 млрд євро фінансової підтримки у 2026-2027 роках сприятиме стабілізації показників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсами валют у період 22-28 грудня.

Чого чекати від курсу долара

Протягом першої половини грудня 2025 року офіційний курсу гривні до долара коливався в діапазоні 42,05-42,34 грн/дол. Традиційно з наближенням різдвяно-новорічних свят вартість американської валюти в Україні піднімається, тому наступного тижня висхідна тенденція збережеться, впевнений доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

"Можливе дорожчання на 10 копійок, гривня буде знецінюватися повільними темпами. На кінець року я передбачаю курс 42,50 грн/дол., не думаю, що показник дійде до 43 грн", — констатував експерт.

За його словами, різке зростання офіційного курсу відбудеться за умови відсутності західної фінансової допомоги та продовження повномасштабної війни. Бо якщо Україна просто друкуватиме гроші, національна валюта не уникне девальвації.

Однак Європейський Союз погодив виплати в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, що дозволить підкріпити гривню. Тому найближчим часом не варто очікувати серйозних змін на валютному ринку.

Що буде з курсом євро в Україні

Протягом грудня офіційний курс гривні до євро перебував у межах 48,99-49,66 грн. Співвідношення у головній валютній парі змістилося з показника 1,16 до 1,17 євро/дол., що спровокувало реакцію ринку. Якщо ситуація залишиться незмінною, наступного тижня відбуватимуться аналогічні коливання.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

"Ми дивимося на співвідношення євро до долара США, на процеси у Сполучених Штатах і ЄС. Мені здається, що все стабілізувалося і до кінця 2025 року не буде якихось потрясінь", — зазначив Олексій Плотніков.

На його думку, нижня межа офіційного курсу найближчим часом зафіксується на 49,20 грн/євро, верхня — на 49,80 грн/євро. Перетину психологічного рівня — 50 грн/євро — боятися не варто, проте на готівковому ринку валюту можуть продавати дорожче.

До всього, Європейський центральний банк за засіданні 18 грудня ухвалив рішення про збереження відсоткової ставки на рівні 2%. Це означає, що економіка єврозони буде далі утримувати позиції на тлі глобальних торгових потрясінь.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні сповільнюється інфляція, однак прогноз зростання ВВП на 2025 рік знизили до 1,9%. Курс гривні буде втримуватися на стабільному рівні завдяки зовнішній допомозі та валютним інтервенціям НБУ.

Також ми писали, чому в українців можуть конфіскувати купюри долара чи євро на кордоні. Втрачають валюту громадяни, які не декларують готівку понад 10 000 євро в еквіваленті, що є обов’язковою вимогою.