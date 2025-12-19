Курс доллара и евро в декабре — какие изменения ждут украинцев в ближайшее время

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается планомерное удорожание иностранной валюты. Декабрь 2025 года принес ощутимые колебания для курса доллара и евро, следующая неделя не будет исключением. Однако решение ЕС о выделении 90 млрд евро финансовой поддержки в 2026-2027 годах будет способствовать стабилизации показателей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсами валют в период 22-28 декабря.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

В течение первой половины декабря 2025 года официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 42,05-42,34 грн/долл. Традиционно с приближением рождественско-новогодних праздников стоимость американской валюты в Украине поднимается, поэтому на следующей неделе восходящая тенденция сохранится, уверен доктор экономических наук Алексей Плотников.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Возможно подорожание на 10 копеек, гривна будет обесцениваться медленными темпами. На конец года я предусматриваю курс 42,50 грн/долл., не думаю, что показатель дойдет до 43 грн", — констатировал эксперт.

По его словам, резкий рост официального курса произойдет при условии отсутствия западной финансовой помощи и продолжения полномасштабной войны. Потому что если Украина просто будет печатать деньги, национальная валюта не избежит девальвации.

Однако Европейский Союз согласовал выплаты в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы, что позволит подкрепить гривну. Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать серьезных изменений на валютном рынке.

Что будет с курсом евро в Украине

В течение декабря официальный курс гривны к евро находился в пределах 48,99-49,66 грн. Соотношение в главной валютной паре сместилось с показателя 1,16 до 1,17 евро/долл., что спровоцировало реакцию рынка. Если ситуация останется неизменной, на следующей неделе будут происходить аналогичные колебания.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Мы смотрим на соотношение евро к доллару США, на процессы в Соединенных Штатах и ЕС. Мне кажется, что все стабилизировалось и до конца 2025 года не будет каких-то потрясений", — отметил Алексей Плотников.

По его мнению, нижняя граница официального курса в ближайшее время зафиксируется на 49,20 грн/евро, верхняя — на 49,80 грн/евро. Пересечения психологического уровня — 50 грн/евро — бояться не стоит, однако на наличном рынке валюту могут продавать дороже.

Ко всему, Европейский центральный банк на заседании 18 декабря принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 2%. Это означает, что экономика еврозоны будет дальше удерживать позиции на фоне глобальных торговых потрясений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине замедляется инфляция, однако прогноз роста ВВП на 2025 год снизили до 1,9%. Курс гривны будет удерживаться на стабильном уровне благодаря внешней помощи и валютным интервенциям НБУ.

Также мы писали, почему в украинцев могут конфисковать купюры доллара или евро на границе. Теряют валюту граждане, которые не декларируют наличные более 10 000 евро в эквиваленте, что является обязательным требованием.