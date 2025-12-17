Конфискация валюты на границе — какие купюры доллара и евро спровоцируют проблемы

Пачки долларовых купюр. Фото: Unsplash

Бывают ситуации, когда в украинцев конфискуют валюту на границе. Подобные проблемы возникают по вине самих путешественников, которые нарушают таможенные требования и не соблюдают законы. Возникает вопрос, из-за каких купюр доллара, евро или других валют придется отвечать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие деньги могут конфисковать в украинцев на границе.

Декларирование валютных ценностей

Первая причина — уклонение от декларирования наличных денег. Согласно информации на официальном сайте Государственной таможенной службы, наши граждане должны отчитываться о перевозке крупных сумм в гривне, долларах, евро, злотых и тому подобное. Требование распространяется на наличные и банковские металлы стоимостью от 10 000 евро.

Иными словами, если человек на границе будет пытаться избежать письменного декларирования (например, он не сможет подтвердить источник происхождения), то контролирующий орган наложит штрафную санкцию в размере 20% от суммы превышения по статье 471 Таможенного кодекса.

А те граждане, которые намеренно перевозят наличные деньги вне контроля, должны быть готовы к конфискации. Чтобы получить законное право не декларировать валютные ценности, следует разделить сумму между членами семьи или другими физическими лицами, путешествующими вместе.

Перевозка фальсификата

Вторая причина потенциальной проблемы на границе — наличие подозрения в перевозке фальшивых купюр. Запрещено изготавливать, хранить, покупать, транспортировать и пересылать валютный фальсификат, за это грозит лишение свободы от 3 до 7 лет по статье 199 Уголовного кодекса.

Если таможенный орган во время проверки заподозрит подделку, то все деньги будут конфискованы для дальнейшего расследования. Очевидно, граждан в таком случае не выпустят из Украины, пока не докажут их причастность к нарушению или не опровергнут умышленность действий.

Напомним, украинцев могут развернуть на польской границе в 2026 году, если они будут иметь проблемы с деньгами. Надо взять в дорогу минимальную сумму наличных, иначе за границу попасть не удастся.

Также мы писали, когда украинцам не советуют покупать валюту. Опасный период для обмена долларов или евро — конец декабря, когда курсы могут вырасти. Плюс не стоит совершать покупку в начале недели.