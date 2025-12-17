Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Эти купюры доллара точно конфискуют на границе — что надо знать

Эти купюры доллара точно конфискуют на границе — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 19:10
Конфискация валюты на границе — какие купюры доллара и евро спровоцируют проблемы
Пачки долларовых купюр. Фото: Unsplash

Бывают ситуации, когда в украинцев конфискуют валюту на границе. Подобные проблемы возникают по вине самих путешественников, которые нарушают таможенные требования и не соблюдают законы. Возникает вопрос, из-за каких купюр доллара, евро или других валют придется отвечать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие деньги могут конфисковать в украинцев на границе.

Реклама
Читайте также:

Декларирование валютных ценностей

Первая причина — уклонение от декларирования наличных денег. Согласно информации на официальном сайте Государственной таможенной службы, наши граждане должны отчитываться о перевозке крупных сумм в гривне, долларах, евро, злотых и тому подобное. Требование распространяется на наличные и банковские металлы стоимостью от 10 000 евро.

Иными словами, если человек на границе будет пытаться избежать письменного декларирования (например, он не сможет подтвердить источник происхождения), то контролирующий орган наложит штрафную санкцию в размере 20% от суммы превышения по статье 471 Таможенного кодекса.

А те граждане, которые намеренно перевозят наличные деньги вне контроля, должны быть готовы к конфискации. Чтобы получить законное право не декларировать валютные ценности, следует разделить сумму между членами семьи или другими физическими лицами, путешествующими вместе.

Перевозка фальсификата

Вторая причина потенциальной проблемы на границе — наличие подозрения в перевозке фальшивых купюр. Запрещено изготавливать, хранить, покупать, транспортировать и пересылать валютный фальсификат, за это грозит лишение свободы от 3 до 7 лет по статье 199 Уголовного кодекса.

Если таможенный орган во время проверки заподозрит подделку, то все деньги будут конфискованы для дальнейшего расследования. Очевидно, граждан в таком случае не выпустят из Украины, пока не докажут их причастность к нарушению или не опровергнут умышленность действий.

Напомним, украинцев могут развернуть на польской границе в 2026 году, если они будут иметь проблемы с деньгами. Надо взять в дорогу минимальную сумму наличных, иначе за границу попасть не удастся.

Также мы писали, когда украинцам не советуют покупать валюту. Опасный период для обмена долларов или евро — конец декабря, когда курсы могут вырасти. Плюс не стоит совершать покупку в начале недели.

декларация граница Таможенная служба штрафы валюта
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации