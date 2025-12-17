Конфіскація валюти на кордоні — які купюри долара і євро спровокують проблеми

Пачки доларових купюр. Фото: Unsplash

Трапляються ситуації, коли в українців конфіскують валюту на кордоні. Подібні проблеми виникають з вини самих мандрівників, які порушують митні вимоги і не дотримуються законів. Постає питання, через які купюри долара, євро чи інших валют доведеться відповідати.

Декларування валютних цінностей

Перша причина — ухилення від декларування готівки. Згідно з інформацією на офіційному сайті Державної митної служби, наші громадяни повинні звітувати про перевезення великих сум у гривні, доларах, євро, злотих тощо. Вимога поширюється на готівку і банківські метали вартістю від 10 000 євро.

Іншими словами, якщо людина на кордоні буде намагатися уникнути письмового декларування (наприклад, вона не зможе підтвердити джерело походження), то контролюючий орган накладе штрафну санкцію в розмірі 20% від суми перевищення за статтею 471 Митного кодексу.

А ті громадяни, які навмисно перевозять готівкові гроші поза контролем, мають бути готові до конфіскації. Щоб отримати законне право не декларувати валютні цінності, слід розділити суму між членами родини чи іншими фізичними особами, які подорожують разом.

Перевезення фальсифікату

Друга причина потенційної проблеми на кордоні — наявність підозри у перевезенні фальшивих купюр. Заборонено виготовляти, зберігати, купувати, транспортувати і пересилати валютний фальсифікат, за це загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років за статтею 199 Кримінального кодексу.

Якщо митний орган під час перевірки запідозрить підробку, то всі гроші будуть конфісковані для подальшого розслідування. Очевидно, громадян у такому випадку не випустять з України, поки не доведуть їх причетність до порушення або не спростують умисність дій.

