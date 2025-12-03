Обмін старих доларів — купюри якого року випуску недійсні в Україні

Купюри долара в руках. Фото: Unsplash

На валютному ринку українцям продають долари різних років випуску, однак приймають від клієнтів далеко не всі купюри. Фінансові установи "перебирають" банкнотами і навіть можуть встановлювати додаткову комісію чи подвійний курс за обмін.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара недійсні в Україні.

Долари якого року недійсні

Згідно з інформацією на офіційному сайті Національного банку, українські фінансові установи повинні без обмежень приймати долари, випущені Федеральною резервною системою США з 1914 року. Навіть купюри, яким виповнилося понад 100 років, залишаються дійсним платіжним засобом і підлягають валютно-обмінним операціям.

ФРС, заснована у 1913 році, випустила перші гроші номіналами 5, 10, 20, 50 та 100 доларів якраз у 1914-му. Через деякий час були надруковані банкноти по 500, 1 000, 5 000 і 10 000 доларів. Великі номінали використовували тільки в міжбанківських розрахунках, а через кілька десятиліть випуск взагалі припинили.

Купюри номіналом 20 і 10 доларів 1880 року. Фото: Usrarecurrency

Звісно, в Україні та світі настільки старі долари не перебувають в обігу. Вони залишилися у приватних колекціях як інвестиційний актив. Однак якщо людина прийде в банк із купюрою 1914 року, фінустанова не має права відмовити в обслуговуванні.

Які долари часто не приймають в Україні

Що вже казати про валюту сторічної давності, якщо деякі обмінні пункти відмовляються приймати готівку 1996-2006 років емісії. Українці нерідко стикаються з проблемою, коли хочуть продати долари старого зразка. Причина — банкноти мають застарілі елементи захисту, тому ускладнюється визначення справжності валюти.

"Національний банк не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", — констатував регулятор.

Українці можуть скаржитися на свавілля фінансових установ та ініціювати перевірки обмінників. Якщо під час моніторингу діяльності НБУ виявить факт порушення вимог чинного законодавства, то застосує дієві заходи впливу, наприклад, штрафні санкції чи навіть анулювання ліцензії.

Що ще варто знати українцям

