Обмен старых долларов — купюры какого года выпуска недействительны в Украине

На валютном рынке украинцам продают доллары разных годов выпуска, однако принимают от клиентов далеко не все купюры. Финансовые учреждения "перебирают" банкнотами и даже могут устанавливать дополнительную комиссию или двойной курс за обмен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры доллара недействительны в Украине.

Доллары какого года недействительны

Согласно информации на официальном сайте Национального банка, украинские финансовые учреждения должны без ограничений принимать доллары, выпущенные Федеральной резервной системой США с 1914 года. Даже купюры, которым исполнилось более 100 лет, остаются действительным платежным средством и подлежат валютно-обменным операциям.

ФРС, основанная в 1913 году, выпустила первые деньги номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 долларов как раз в 1914-м. Через некоторое время были напечатаны банкноты по 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов. Крупные номиналы использовали только в межбанковских расчетах, а через несколько десятилетий выпуск вообще прекратили.

Конечно, в Украине и мире настолько старые доллары не находятся в обращении. Они остались в частных коллекциях как инвестиционный актив. Однако если человек придет в банк с купюрой 1914 года, финучреждение не имеет права отказать в обслуживании.

Какие доллары часто не принимают в Украине

Что уж говорить о валюте столетней давности, если некоторые обменные пункты отказываются принимать наличные 1996-2006 годов эмиссии. Украинцы нередко сталкиваются с проблемой, когда хотят продать доллары старого образца. Причина — банкноты имеют устаревшие элементы защиты, поэтому усложняется определение подлинности валюты.

"Национальный банк не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение ранее", — констатировал регулятор.

Украинцы могут жаловаться на произвол финансовых учреждений и инициировать проверки обменников. Если во время мониторинга деятельности НБУ обнаружит факт нарушения требований действующего законодательства, то применит действенные меры воздействия, например, штрафные санкции или даже аннулирование лицензии.

Что еще нужно знать украинцам

