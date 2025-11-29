Курс доллара в декабре 2025 — каких изменений ждать украинцам в ближайшее время

Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

Чтобы как можно выгоднее приобрести купюры доллара или евро, украинцы регулярно следят за ситуацией на рынке и отслеживают динамику курсовых показателей. Американская валюта в течение октября и ноября планомерно дорожала, поэтому возникает вопрос, сохранится ли восходящий тренд в последний месяц 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара в декабре.

Чего ждать от курса доллара

В конце ноября официальный курс гривны к доллару достиг рекордной отметки — 42,40 грн/долл. Восходящая тенденция началась в октябре (41,14 грн/долл.) и продолжалась два месяца. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что декабрь сохранит этот тренд, однако динамика может немного замедлиться.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

По словам эксперта, в Украине до полномасштабной войны американская валюта накануне Рождества и Нового года дешевела, поскольку люди массово продавали доллары, дабы на полученные гривны купить подарки.

"Потом несколько лет была обратная тенденция, когда перед праздниками иностранная валюта дорожала. Сейчас граждане не едут отдыхать за границу, как было до войны, не покупают валюту именно на рождественские/новогодние каникулы, не покупают особо большое количество подарков", — отметил Плотников.

Он прогнозирует сохранение восходящего тренда в декабре с возможностью выхода официального курса гривны к доллару на уровень 42,5 грн/долл. ближе к концу 2025 года. Зато другие экономисты не исключают вероятности девальвации национальной валюты до 43 грн/долл.

Курс доллара после войны в Украине

Ранее мы рассказывали, что может быть с курсом доллара в случае перемирия между Украиной и Россией. В конце ноября активизировались процессы, направленные на завершение полномасштабной войны, в частности был разработан "мирный план", а затем состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и США.

Возникает актуальный вопрос, способен ли официальный курс гривны к доллару каким-то образом отреагировать на геополитические сдвиги. Поскольку показатели сильно зависят от объема финансирования, который получит Украина, то большинство экспертов приходят к одному выводу — дешеветь американская валюта не будет.

В то же время максимально точно спрогнозировать курсовую динамику в случае завершения войны очень сложно. Если Украина получит достаточно финансирования в 2026 году, то за резкое удорожание американских купюр волноваться не придется.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, украинцы могут потерять некоторые купюры доллара и евро. Если в обменнике или банке возникнет подозрение относительно фальсификата, валюту отправляют на исследование в НБУ, однако часто не компенсируют.

Также мы писали, что украинцам иногда попадаются нетипичные доллары — со звездочкой возле серийного номера. Этот маркер используют для обозначения замены, он не влияет на номинальную стоимость валюты.