Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Доллар может удивить в декабре — что будет с курсом в Украине

Доллар может удивить в декабре — что будет с курсом в Украине

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 10:12
Курс доллара в декабре 2025 — каких изменений ждать украинцам в ближайшее время
Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

Чтобы как можно выгоднее приобрести купюры доллара или евро, украинцы регулярно следят за ситуацией на рынке и отслеживают динамику курсовых показателей. Американская валюта в течение октября и ноября планомерно дорожала, поэтому возникает вопрос, сохранится ли восходящий тренд в последний месяц 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара в декабре.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

В конце ноября официальный курс гривны к доллару достиг рекордной отметки — 42,40 грн/долл. Восходящая тенденция началась в октябре (41,14 грн/долл.) и продолжалась два месяца. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что декабрь сохранит этот тренд, однако динамика может немного замедлиться.

Доллар может удивить в декабре — что будет с курсом в Украине - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

По словам эксперта, в Украине до полномасштабной войны американская валюта накануне Рождества и Нового года дешевела, поскольку люди массово продавали доллары, дабы на полученные гривны купить подарки.

"Потом несколько лет была обратная тенденция, когда перед праздниками иностранная валюта дорожала. Сейчас граждане не едут отдыхать за границу, как было до войны, не покупают валюту именно на рождественские/новогодние каникулы, не покупают особо большое количество подарков", — отметил Плотников.

Он прогнозирует сохранение восходящего тренда в декабре с возможностью выхода официального курса гривны к доллару на уровень 42,5 грн/долл. ближе к концу 2025 года. Зато другие экономисты не исключают вероятности девальвации национальной валюты до 43 грн/долл.

Курс доллара после войны в Украине

Ранее мы рассказывали, что может быть с курсом доллара в случае перемирия между Украиной и Россией. В конце ноября активизировались процессы, направленные на завершение полномасштабной войны, в частности был разработан "мирный план", а затем состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и США.

Возникает актуальный вопрос, способен ли официальный курс гривны к доллару каким-то образом отреагировать на геополитические сдвиги. Поскольку показатели сильно зависят от объема финансирования, который получит Украина, то большинство экспертов приходят к одному выводу — дешеветь американская валюта не будет.

В то же время максимально точно спрогнозировать курсовую динамику в случае завершения войны очень сложно. Если Украина получит достаточно финансирования в 2026 году, то за резкое удорожание американских купюр волноваться не придется.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, украинцы могут потерять некоторые купюры доллара и евро. Если в обменнике или банке возникнет подозрение относительно фальсификата, валюту отправляют на исследование в НБУ, однако часто не компенсируют.

Также мы писали, что украинцам иногда попадаются нетипичные доллары — со звездочкой возле серийного номера. Этот маркер используют для обозначения замены, он не влияет на номинальную стоимость валюты.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации