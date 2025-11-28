Курс доллара и евро в декабре — что будет с валютой перед новогодними праздниками

Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

В Украине наблюдается восходящая тенденция на валютном рынке, ведь курс доллара планомерно растет, начиная с октября. Зато евро колеблется в постоянном диапазоне. Возникает вопрос, сохранится ли тренд к удорожанию американской валюты в декабре и чего ожидать от курса евро в конце 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара и евро в декабре.

Чего ждать от курса доллара

Официальный курс гривны к доллару рос в течение октября и ноября. Последний месяц года не будет исключением — восходящая тенденция сохранится, хотя динамика может немного замедлиться в первой половине декабря.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что ранее в Украине американская валюта дешевела накануне Рождества и Нового года, поскольку люди продавали накопления в долларах, дабы получить гривну и купить подарки.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Потом несколько лет была обратная тенденция, когда перед праздниками иностранная валюта дорожала. Сейчас граждане не едут отдыхать за границу, как было до войны, не покупают валюту именно на рождественские/новогодние каникулы, не покупают особо большое количество подарков", — отметил эксперт.

То есть ситуация немного непрогнозируемая, однако Алексей Плотников уверен: тенденция к удорожанию иностранных купюр останется. По его мнению, 2025 год закончится выходом официального курса гривны к доллару на уровень 42,50 грн/долл.

Что будет с курсом евро

Стоимость евро в Украине стабилизировалась на уровне 48,50-48,95 грн. Плотников считает, что до конца текущего года потрясений на валютном рынке не будет, поэтому можно надеяться на сохранение диапазона, который зафиксировался в ноябре. Ведь курс зависит от соотношения в паре доллар-евро, а также отношений между США и ЕС.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Однако не нужно забывать, что стоимость валюты очень сильно коррелирует с объемом финансирования, который Украина получает от международных партнеров. В случае смещения с позиции 1,15-1,16 долл./евро в следующем месяце не исключено, что ближе к концу 2025 года официальный курс поднимется до предела 48,70-49 грн.

Напомним, украинцы могут избежать потенциальных проблем на валютном рынке, если избавятся от определенных банкнот доллара и евро. В частности не помешает заменить доллары старого образца и купюры номиналом 500 евро.

Также мы писали, что купюры 500 евро давно не печатаются, однако они не потеряли платежеспособность. Деньги остались действительным платежным средством и должны использоваться без ограничений в мире.