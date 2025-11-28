Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Декабрь принесет изменения — что будет с курсом доллара и евро

Декабрь принесет изменения — что будет с курсом доллара и евро

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 18:25
Курс доллара и евро в декабре — что будет с валютой перед новогодними праздниками
Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

В Украине наблюдается восходящая тенденция на валютном рынке, ведь курс доллара планомерно растет, начиная с октября. Зато евро колеблется в постоянном диапазоне. Возникает вопрос, сохранится ли тренд к удорожанию американской валюты в декабре и чего ожидать от курса евро в конце 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара и евро в декабре.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

Официальный курс гривны к доллару рос в течение октября и ноября. Последний месяц года не будет исключением — восходящая тенденция сохранится, хотя динамика может немного замедлиться в первой половине декабря.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что ранее в Украине американская валюта дешевела накануне Рождества и Нового года, поскольку люди продавали накопления в долларах, дабы получить гривну и купить подарки.

Декабрь принесет изменения — что будет с курсом доллара и евро - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Потом несколько лет была обратная тенденция, когда перед праздниками иностранная валюта дорожала. Сейчас граждане не едут отдыхать за границу, как было до войны, не покупают валюту именно на рождественские/новогодние каникулы, не покупают особо большое количество подарков", — отметил эксперт.

То есть ситуация немного непрогнозируемая, однако Алексей Плотников уверен: тенденция к удорожанию иностранных купюр останется. По его мнению, 2025 год закончится выходом официального курса гривны к доллару на уровень 42,50 грн/долл.

Что будет с курсом евро

Стоимость евро в Украине стабилизировалась на уровне 48,50-48,95 грн. Плотников считает, что до конца текущего года потрясений на валютном рынке не будет, поэтому можно надеяться на сохранение диапазона, который зафиксировался в ноябре. Ведь курс зависит от соотношения в паре доллар-евро, а также отношений между США и ЕС.

Декабрь принесет изменения — что будет с курсом доллара и евро - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Однако не нужно забывать, что стоимость валюты очень сильно коррелирует с объемом финансирования, который Украина получает от международных партнеров. В случае смещения с позиции 1,15-1,16 долл./евро в следующем месяце не исключено, что ближе к концу 2025 года официальный курс поднимется до предела 48,70-49 грн.

Напомним, украинцы могут избежать потенциальных проблем на валютном рынке, если избавятся от определенных банкнот доллара и евро. В частности не помешает заменить доллары старого образца и купюры номиналом 500 евро.

Также мы писали, что купюры 500 евро давно не печатаются, однако они не потеряли платежеспособность. Деньги остались действительным платежным средством и должны использоваться без ограничений в мире.

курс валют курс доллара курс евро деньги обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации