Курс доллара и евро в декабре — что будет с валютой перед новогодними праздниками

Декабрь принесет изменения — что будет с курсом доллара и евро
В Украине наблюдается восходящая тенденция на валютном рынке, ведь курс доллара планомерно растет, начиная с октября. Зато евро колеблется в постоянном диапазоне. Возникает вопрос, сохранится ли тренд к удорожанию американской валюты в декабре и чего ожидать от курса евро в конце 2025 года.
Чего ждать от курса доллара
Официальный курс гривны к доллару рос в течение октября и ноября. Последний месяц года не будет исключением — восходящая тенденция сохранится, хотя динамика может немного замедлиться в первой половине декабря.
Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что ранее в Украине американская валюта дешевела накануне Рождества и Нового года, поскольку люди продавали накопления в долларах, дабы получить гривну и купить подарки.
"Потом несколько лет была обратная тенденция, когда перед праздниками иностранная валюта дорожала. Сейчас граждане не едут отдыхать за границу, как было до войны, не покупают валюту именно на рождественские/новогодние каникулы, не покупают особо большое количество подарков", — отметил эксперт.
То есть ситуация немного непрогнозируемая, однако Алексей Плотников уверен: тенденция к удорожанию иностранных купюр останется. По его мнению, 2025 год закончится выходом официального курса гривны к доллару на уровень 42,50 грн/долл.
Что будет с курсом евро
Стоимость евро в Украине стабилизировалась на уровне 48,50-48,95 грн. Плотников считает, что до конца текущего года потрясений на валютном рынке не будет, поэтому можно надеяться на сохранение диапазона, который зафиксировался в ноябре. Ведь курс зависит от соотношения в паре доллар-евро, а также отношений между США и ЕС.
Однако не нужно забывать, что стоимость валюты очень сильно коррелирует с объемом финансирования, который Украина получает от международных партнеров. В случае смещения с позиции 1,15-1,16 долл./евро в следующем месяце не исключено, что ближе к концу 2025 года официальный курс поднимется до предела 48,70-49 грн.
Напомним, украинцы могут избежать потенциальных проблем на валютном рынке, если избавятся от определенных банкнот доллара и евро. В частности не помешает заменить доллары старого образца и купюры номиналом 500 евро.
Также мы писали, что купюры 500 евро давно не печатаются, однако они не потеряли платежеспособность. Деньги остались действительным платежным средством и должны использоваться без ограничений в мире.
