Головна Економіка Грудень принесе зміни — що буде з курсом долара і євро

Грудень принесе зміни — що буде з курсом долара і євро

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 18:25
Курс долара і євро у грудні — що буде з валютою перед новорічними святами
Обмінник валюти. Фото: Новини.LIVE

В Україні спостерігається висхідна тенденція на валютному ринку, адже курс долара планомірно зростає, починаючи з жовтня. Натомість євро коливається у сталому діапазоні. Постає питання, чи збережеться тренд до дорожчання американської валюти в грудні та чого очікувати від курсу євро наприкінці 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара і євро в грудні.

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

Офіційний курс гривні до долара зростав протягом жовтня і листопада. Останній місяць року не буде винятком — висхідна тенденція збережеться, хоча динаміка може трохи сповільнитися в першій половині грудня.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що раніше в Україні американська валюта дешевшала напередодні Різдва і Нового року, оскільки люди продавали накопичення у доларах, аби отримати гривню і купити подарунки.

Грудень принесе зміни — що буде з курсом долара і євро - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Потім кілька років була зворотна тенденція, коли перед святами іноземна валюта дорожчала. Зараз громадяни не їдуть відпочивати за кордон, як було до війни, не купують валюту саме на різдвяні/новорічні канікули, не купують особливо велику кількість подарунків", — зазначив експерт.

Тобто ситуація дещо непрогнозована, однак Олексій Плотніков впевнений: тенденція до дорожчання іноземних купюр залишиться. На його думку, 2025 рік закінчиться виходом офіційного курсу гривні до долара на рівень 42,50 грн/дол.

Що буде з курсом євро

Вартість євро в Україні стабілізувалася на рівні 48,50-48,95 грн. Плотніков вважає, що до кінця поточного року потрясінь на валютному ринку не буде, тому можна сподіватися на збереження діапазону, який зафіксувався в листопаді. Адже курс залежить від співвідношення у парі долар-євро, а також відносин між США та ЄС.

Грудень принесе зміни — що буде з курсом долара і євро - фото 2
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Водночас не варто забувати, що вартість валюти дуже сильно корелює з обсягом фінансування, який Україна отримує від міжнародних партнерів. У разі зміщення з позиції 1,15-1,16 дол./євро наступного місяця не виключено, що ближче до кінця 2025 року офіційний курс підніметься до межі 48,70-49 грн.

Нагадаємо, українці можуть уникнути потенційних проблем на валютному ринку, якщо позбудуться певних банкнот долара і євро. Зокрема не завадить замінити долари старого зразка і купюри номіналом 500 євро.

Також ми писали, що купюри 500 євро давно не друкуються, однак вони не втратили платоспроможність. Гроші залишилися дійсним платіжним засобом і повинні використовуватися без обмежень у світі.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
