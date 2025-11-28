Курс долара і євро у грудні — що буде з валютою перед новорічними святами

Грудень принесе зміни — що буде з курсом долара і євро
В Україні спостерігається висхідна тенденція на валютному ринку, адже курс долара планомірно зростає, починаючи з жовтня. Натомість євро коливається у сталому діапазоні. Постає питання, чи збережеться тренд до дорожчання американської валюти в грудні та чого очікувати від курсу євро наприкінці 2025 року.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара і євро в грудні.
Чого чекати від курсу долара
Офіційний курс гривні до долара зростав протягом жовтня і листопада. Останній місяць року не буде винятком — висхідна тенденція збережеться, хоча динаміка може трохи сповільнитися в першій половині грудня.
Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що раніше в Україні американська валюта дешевшала напередодні Різдва і Нового року, оскільки люди продавали накопичення у доларах, аби отримати гривню і купити подарунки.
"Потім кілька років була зворотна тенденція, коли перед святами іноземна валюта дорожчала. Зараз громадяни не їдуть відпочивати за кордон, як було до війни, не купують валюту саме на різдвяні/новорічні канікули, не купують особливо велику кількість подарунків", — зазначив експерт.
Тобто ситуація дещо непрогнозована, однак Олексій Плотніков впевнений: тенденція до дорожчання іноземних купюр залишиться. На його думку, 2025 рік закінчиться виходом офіційного курсу гривні до долара на рівень 42,50 грн/дол.
Що буде з курсом євро
Вартість євро в Україні стабілізувалася на рівні 48,50-48,95 грн. Плотніков вважає, що до кінця поточного року потрясінь на валютному ринку не буде, тому можна сподіватися на збереження діапазону, який зафіксувався в листопаді. Адже курс залежить від співвідношення у парі долар-євро, а також відносин між США та ЄС.
Водночас не варто забувати, що вартість валюти дуже сильно корелює з обсягом фінансування, який Україна отримує від міжнародних партнерів. У разі зміщення з позиції 1,15-1,16 дол./євро наступного місяця не виключено, що ближче до кінця 2025 року офіційний курс підніметься до межі 48,70-49 грн.
Нагадаємо, українці можуть уникнути потенційних проблем на валютному ринку, якщо позбудуться певних банкнот долара і євро. Зокрема не завадить замінити долари старого зразка і купюри номіналом 500 євро.
Також ми писали, що купюри 500 євро давно не друкуються, однак вони не втратили платоспроможність. Гроші залишилися дійсним платіжним засобом і повинні використовуватися без обмежень у світі.
