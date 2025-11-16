Українці почали відмовлятися від цих купюр євро — якого номіналу уникають

Купюри євро. Фото: Pexels

Чимало українців купують і накопичують купюри євро, аби не зберігати вільні кошти в національній валюті. Однак не всі громадяни знають, що з одним номіналом можуть бути проблеми під час обміну.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не так із номіналом 500 євро.

Чи дійсні купюри 500 євро

Європейський Центральний банк відмовився від друку купюр номіналом 500 євро через велику кількість підробок на валютному ринку. Лише перша серія банкнот, випущена з 2002 року, містила 500 євро, тоді як із другої серії "Європа" номінал виключили.

Постає питання, чи дійсні всі накопичені готівкові гроші по 500 євро та чи можна здійснити обмін в Україні. За інформацією на офіційному сайті ЄЦБ, банкноти завжди зберігатимуть свою цінність та залишатимуться дійсним платіжним засобом. А перешкоди в обмінних операціях вважаються незаконними.

Звісно, в Україні вистачає недобросовісних фінансових установ, які можуть відмовити клієнту в обслуговуванні чи потребувати комісію за продаж купюр 500 євро. Про такі дії необхідно повідомляти НБУ, який проведе перевірку діяльності та застосує дієві методи впливу.

У всякому разі, для уникнення потенційних проблем із обміном чи використанням іноземної готівки українцям рекомендують замінити номінал 500 євро на більш універсальний і розповсюджений, наприклад, 100 євро.

Нова серія європейських банкнот

ЄЦБ планує випустити третю серію купюр євро до кінця десятиліття. Для цього був організований конкурс на найкращі ескізи, що відповідають тематикам:

"Культурна Європа";

"Птахи і ріки".

Одну з тем оберуть для відображення оновленого дизайну. Тобто з банкнот зникнуть символічні мости, вікна тощо, їх замінять портрети відомих особистостей або природні об'єкти. Як відомо, першими надрукують для випуску в обіг номінали 20 та 50 євро. Звісно, поточні купюри не втратять свою платоспроможність і будуть доступними для використання без обмежень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курс євро в Україні утримується в діапазоні 48,1-49 грн і найближчим часом суттєво не підніметься. Експерти радять купувати валюту зараз, поки ринок стабільний, а вартість не перевищила 49 грн/євро.

Також ми писали, що ЄЦБ готує третю серію купюр євро з оновленим дизайном, яку планують випустити до кінця десятиліття. Старі банкноти залишаться дійсними, тож українцям не потрібно їх обмінювати.