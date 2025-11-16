Видео
Україна
Видео

Сомнительный номинал евро — каких купюр начали избегать украинцы

Дата публикации 16 ноября 2025 16:20
обновлено: 15:50
Украинцы начали отказываться от этих купюр евро — какого номинала избегают
Купюры евро. Фото: Pexels

Многие украинцы покупают и накапливают купюры евро, чтобы не хранить свободные средства в национальной валюте. Однако не все граждане знают, что с одним номиналом могут быть проблемы при обмене.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что не так с номиналом 500 евро.

Действительны ли купюры 500 евро

Европейский Центральный банк отказался от печати купюр номиналом 500 евро из-за большого количества подделок на валютном рынке. Только первая серия банкнот, выпущенная с 2002 года, содержала 500 евро, тогда как из второй серии "Европа" номинал исключили.

Возникает вопрос, действительны ли все накопленные наличные деньги по 500 евро и можно ли осуществить обмен в Украине. По информации на официальном сайте ЕЦБ, банкноты всегда будут сохранять свою ценность и оставаться действительным платежным средством. А препятствия в обменных операциях считаются незаконными.

Конечно, в Украине хватает недобросовестных финансовых учреждений, которые могут отказать клиенту в обслуживании или требовать комиссию за продажу купюр 500 евро. О таких действиях необходимо сообщать НБУ, который проведет проверку деятельности и применит действенные методы воздействия.

Во всяком случае, во избежание потенциальных проблем с обменом или использованием иностранной наличности украинцам рекомендуют заменить номинал 500 евро на более универсальный и распространенный, например, 100 евро.

Новая серия европейских банкнот

ЕЦБ планирует выпустить третью серию купюр евро до конца десятилетия. Для этого был организован конкурс на лучшие эскизы, соответствующие тематикам:

  • "Культурная Европа";
  • "Птицы и реки".

Одну из тем выберут для отображения обновленного дизайна. То есть с банкнот исчезнут символические мосты, окна и т.д., их заменят портреты известных личностей или природные объекты. Как известно, первыми напечатают для выпуска в обращение номиналы 20 и 50 евро. Конечно, текущие купюры не потеряют свою платежеспособность и будут доступны для использования без ограничений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, курс евро в Украине удерживается в диапазоне 48,1-49 грн и в ближайшее время существенно не поднимется. Эксперты советуют покупать валюту сейчас, пока рынок стабилен, а стоимость не превысила 49 грн/евро.

Также мы писали, что ЕЦБ готовит третью серию купюр евро с обновленным дизайном, которую планируют выпустить до конца десятилетия. Старые банкноты останутся действительными, поэтому украинцам не нужно их обменивать.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
