Курс евро в Украине может удивить — что будет с валютой в ближайшее время

Чтобы выгодно купить или продать купюры евро, необходимо следить за ситуацией на валютном рынке. В начале ноября официальный курс колебался в постоянном диапазоне, что может свидетельствовать о формировании тенденции. Однако дешеветь валюта не будет.

Что будет с курсом евро в Украине

На формирование курсовых показателей не влияют решения Национального банка, все зависит от соотношения в валютной паре доллар-евро. В течение сентября-октября мировое сообщество наблюдало за колебаниями в диапазоне 1,16-1,18 долл./евро, однако в ноябре зафиксировалось незначительное падение до уровня 1,15-1,16 долл./евро.

Если на следующей неделе ситуация не изменится, то украинцы будут наблюдать за аналогичными показателями официального курса гривны к евро. Экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что ожидает возвращения октябрьских колебаний в ближайшее время, а именно пребывания в диапазоне 48,13-48,97 грн/евро.

"Думаю, в первой половине ноября евро дорожать не будет. Я ожидаю, мы увидим сохранение официального курса на октябрьском уровне", — уточнил специалист.

Он добавил, что тенденция к удорожанию европейской валюты до сих пор сохраняется, хотя скоро ожидать пересечения психологической границы 49 грн/евро не надо. Однако не помешает задуматься над покупкой банкнот уже сейчас, пока ситуация на рынке остается стабильной.

Какие купюры евро не следует хранить

Все европейские банкноты, кроме фальшивых и сильно поврежденных, остаются действительным платежным средством в Украине. Однако купюры номиналом 500 евро лучше не покупать, так как с использованием могут быть проблемы.

Европейский центральный банк отказался от печати и даже не включил номинал во вторую серию "Европа". Поэтому сейчас в обращении находятся деньги, выпущенные с 2002 года, то есть старого образца. Их обязаны принимать на обмен и в расчетных операциях, однако все чаще встречаются случаи отказа.

Чтобы не натолкнуться на проблемы в будущем, лучше избавиться от всех купюр номиналом 500 евро как можно раньше. Лучший вариант — заменить их на банкноты по 100 евро, напечатанные после 2013 года (с новыми элементами защиты).

