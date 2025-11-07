Доллар и евро не перестают удивлять — что будет с курсом в ближайшее время

Пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Благодаря мониторингу ситуации на валютном рынке можно определить, насколько актуальный период является выгодным для покупки купюр доллара и евро. Например, в ноябре американская валюта значительно подорожала по сравнению с началом октября, а евро продолжает колебаться в постоянном диапазоне.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара в Украине

По состоянию на 1 октября 2025 года официальный курс гривны к доллару находился на уровне 41,14 грн/долл., однако уже в конце месяца показатель поднялся до психологического уровня и пересек его, зафиксировавшись на 42,08 грн/долл. В течение первой недели ноября курс колебался в диапазоне 41,89-42,08 грн/долл.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Эксперты убеждены, что в ближайшее время стабилизации ситуации можно не ждать. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что в ноябре украинцы будут наблюдать за приближением официального курса к параметрам, заложенным при формировании государственного бюджета.

"Более того, движение курса до 42 грн/долл. — это шаг навстречу требованиям Международного валютного фонда по девальвации гривны. Я думаю, скорее всего, в ближайшее время валюта зафиксируется на уровне 41,90-42,30 грн/долл. Это результат и параметров в госбюджете, и переговоров с МВФ", — уточнил экономист.

Он порекомендовал покупать американскую валюту на следующей неделе, а не ждать второй половины ноября, поскольку ближе к концу года возможно более активное движение показателей официального курса гривны к доллару.

Что будет с курсом евро в Украине

Стоимость евро в Украине не зависит от решений Национального банка, как в случае с долларом. Курс формируется с учетом соотношения в главной валютной паре, а также отношений между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. В начале ноября показатели в паре доллар-евро находились в диапазоне 1,15-1,16 долл./евро

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Если на следующей неделе ситуация будет аналогичной, то официальный курс избежит серьезных сдвигов. По словам экономиста Даниила Монина, в НБУ нет оснований поднимать показатели, поэтому регулятор может менять стоимость доллара, постепенно уменьшая разницу между курсами двух основных валют.

"Думаю, в первой половине ноября евро дорожать не будет. Я ожидаю, мы увидим сохранение официального курса в октябрьском диапазоне", — уточнил специалист.

В прошлом месяце минимальным показателем курса был 48,13 грн/евро, а максимальная стоимость валюты зафиксировалась на уровне 48,97 грн/евро. Скорее всего, на следующей неделе евро не пересечет психологический рубеж 49 грн, но тенденция к удорожанию остается. Поэтому стоит задуматься над покупкой иностранных купюр заблаговременно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, терминалы ПриватБанка принимают купюры разных валют — гривны, доллара США и евро. Оплатить операцию можно наличными или карточкой. Украинцы активно пользуются доступными возможностями.

Также мы писали, чем отличаются "синие" доллары от "белых". Неофициальные термины появились из-за характерного оттенка бумаги американской валюты. На номинальную стоимость купюр это никоим образом не влияет.