Долар та євро не припиняють дивувати — що буде з курсом найближчим часом

Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Завдяки моніторингу ситуації на валютному ринку можна визначити, наскільки актуальний період є вигідним для купівлі купюр долара і євро. Наприклад, у листопаді американська валюта значно подорожчала, порівняно з початком жовтня, а євро продовжує коливатися у сталому діапазоні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара та євро наступного тижня.

Реклама

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара в Україні

Станом на 1 жовтня 2025 року офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 41,14 грн/дол., однак уже наприкінці місяця показник піднявся до психологічного рівня і перетнув його, зафіксувавшись на 42,08 грн/дол. Протягом першого тижня листопада курс коливався в діапазоні 41,89-42,08 грн/дол.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Експерти переконані, що найближчим часом стабілізації ситуації можна не чекати. Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що в листопаді українці будуть спостерігати за наближенням офіційного курсу до параметрів, закладених при формуванні державного бюджету.

"Більше того, рух курсу до 42 грн/дол. — це крок назустріч вимогам Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні. Я думаю, скоріше за все, найближчим часом валюта зафіксується на рівні 41,90-42,30 грн/дол. Це результат і параметрів у держбюджеті, і перемовин з МВФ", — уточнив економіст.

Він порекомендував купувати американську валюту наступного тижня, а не чекати другої половини листопада, оскільки ближче до кінця року можливий більш активний рух показників офіційного курсу гривні до долара.

Що буде з курсом євро в Україні

Вартість євро в Україні не залежить від рішень Національного банку, як у випадку з доларом. Курс формується з огляду на співвідношення у головній валютній парі, а також відносин між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. На початку листопада показники в парі долар-євро перебували в діапазоні 1,15-1,16 дол./євро

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Якщо наступного тижня ситуація буде аналогічною, то офіційний курс уникне серйозних зрушень. За словами економіста Данила Моніна, в НБУ немає підстав піднімати показники, тому регулятор може змінювати вартість долара, поступово зменшуючи різницю між курсами двох основних валют.

"Думаю, в першій половині листопада євро дорожчати не буде. Я очікую, ми побачимо збереження офіційного курсу в жовтневому діапазоні", — уточнив фахівець.

Минулого місяця мінімальним показником курсу був 48,13 грн/євро, а максимальна вартість валюти зафіксувалася на рівні 48,97 грн/євро. Швидше за все, наступного тижня євро не перетне психологічну межу 49 грн, але тенденція до дорожчання залишається. Тому варто замислитися над купівлею іноземних купюр завчасно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, термінали ПриватБанку приймають купюри різних валют — гривні, долара США та євро. Оплатити операцію можна готівкою чи карткою. Українці активно користуються доступними можливостями.

Також ми писали, чим відрізняються "сині" долари від "білих". Неофіційні терміни з’явилися через характерний відтінок паперу американської валюти. На номінальну вартість купюр це жодним чином не впливає.