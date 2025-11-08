Курс євро в Україні може здивувати — що буде з валютою найближчим часом

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Щоб вигідно купити або продати купюри євро, необхідно слідкувати за ситуацією на валютному ринку. Зокрема на початку листопада офіційний курс коливався у сталому діапазоні, що може свідчити про формування тенденції. Однак дешевшати валюта не буде.

Що буде з курсом євро в Україні

На формування курсових показників не впливають рішення Національного банку, все залежить від співвідношення у валютній парі долар-євро. Протягом вересня-жовтня світова спільнота спостерігала за коливаннями в діапазоні 1,16-1,18 дол./євро, однак у листопаді зафіксувалося незначне падіння до рівня 1,15-1,16 дол./євро.

Якщо наступного тижня ситуація не зміниться, то українці будуть спостерігати за аналогічними показниками офіційного курсу гривні до євро. Економіст Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що очікує на повернення жовтневих коливань найближчим часом, а саме перебування в діапазоні 48,13-48,97 грн/євро.

"Думаю, в першій половині листопада євро дорожчати не буде. Я очікую, ми побачимо збереження офіційного курсу на жовтневому рівні", — уточнив фахівець.

Він додав, що тенденція до дорожчання європейської валюти досі зберігається, хоча скоро очікувати перетину психологічної межі 49 грн/євро не треба. Однак не завадить замислитися над купівлею банкнот уже зараз, поки ситуація на ринку залишається стабільною.

Які купюри євро не слід зберігати

Всі європейські банкноти, окрім фальшивих і сильно пошкоджених, залишаються дійсним платіжним засобом в Україні. Однак купюри номіналом 500 євро краще не купувати, бо з використанням можуть бути проблеми.

Європейський центральний банк відмовився від друку і навіть не включив номінал у другу серію "Європа". Тож зараз в обігу перебувають гроші, випущені з 2002 року, тобто старого зразка. Їх зобов’язані приймати на обмін і в розрахункових операціях, однак все частіше трапляються випадки відмови.

Аби не натрапити на проблеми в майбутньому, краще позбутися всіх купюр номіналом 500 євро якомога раніше. Найкращий варіант — замінити їх на банкноти по 100 євро, надруковані після 2013 року (з новими елементами захисту).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для перетину зовнішнього кордону Євросоюзу в українців можуть вимагати підтвердження платоспроможності. Для цього треба показати готівкову валюту — гривні, долари, євро, злоті тощо.

Також ми писали, чи будуть дійсними євро старого зразка до кінця 2025 року. Всі банкноти залишаться платоспроможними, окрім фальшивих і сильно пошкоджених, навіть після випуску нової серії.