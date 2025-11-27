Нетипичные доллары — какие купюры могут продать украинцам и стоят ли они дороже

Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут встретить необычные купюры доллара — с символом звездочки возле серийного номера. Такие деньги не отличаются от обычной наличности номинальной стоимостью, однако могут служить инвестиционным активом и принести владельцам дополнительную прибыль.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о долларах со звездочкой.

Что означает символ звезды на долларах

Такая валюта встречается в обращении нечасто, однако редкой ее тоже трудно назвать. Согласно информации на официальном сайте Бюро гравировки и печати США, даже использование высокотехнологичного оборудования не сводит к нулю вероятность сбоя или поломки при изготовлении бумажных денег.

Когда купюра печатается с повреждением, ее приходится заменять. Поскольку серийный номер не может повторяться, возле него проставляют специальный маркер — символ звездочки. Она служит индикатором того, что банкнота заменила собой другую, поврежденную при печати.

Очевидно, на номинальную стоимость такая особенность дизайна не влияет, однако если продать валюту коллекционерам, то можно заработать больше, чем в случае обычного обмена долларов в банке. Подобных объявлений на специализированных порталах, таких как OLX, немало — за купюры со звездочкой действительно предлагают более высокую цену.

Какие доллары стоят дороже

Не только звездочка возле серийного номера делает американскую валюту немного дороже в Украине (исключительно для коллекционеров, а не официально). Еще одна особенность, которая может повлиять на стоимость — красивая комбинация номера.

Рекомендуем пересмотреть свои финансовые сбережения и отложить все купюры доллара с неординарным серийным номером. Например, с повторением одинаковых цифр, с чередованием или отражением, со многими нулями подряд и пр. На OLX опубликовали много объявлений о продаже подобных банкнот, и их стоимость превышает ожидания.

