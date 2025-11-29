Курс долара у грудні 2025 — яких змін чекати українцям найближчим часом

Обмінник валюти. Фото: Новини.LIVE

Щоб якомога вигідніше придбати купюри долара чи євро, українці регулярно слідкують за ситуацією на ринку та відстежують динаміку курсових показників. Американська валюта протягом жовтня і листопада планомірно дорожчала, тому виникає питання, чи збережеться висхідний тренд в останній місяць 2025 року.

що буде з курсом долара у грудні.

Чого чекати від курсу долара

Наприкінці листопада офіційний курс гривні до долара досягнув рекордної відмітки — 42,40 грн/дол. Висхідна тенденція почалася у жовтні (41,14 грн/дол.) і тривала два місяці. Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що грудень збереже цей тренд, однак динаміка може трохи сповільнитися.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

За словами експерта, в Україні до повномасштабної війни американська валюта напередодні Різдва та Нового року дешевшала, оскільки люди масово продавали долари, аби на отримані гривні купити подарунки.

"Потім кілька років була зворотна тенденція, коли перед святами іноземна валюта дорожчала. Зараз громадяни не їдуть відпочивати за кордон, як було до війни, не купують валюту саме на різдвяні/новорічні канікули, не купують особливо велику кількість подарунків", — зазначив Плотніков.

Він прогнозує збереження висхідного тренду в грудні з можливістю виходу офіційного курсу гривні до долара на рівень 42,5 грн/дол. ближче до кінця 2025 року. Натомість інші економісти не виключають ймовірності девальвації національної валюти до 43 грн/дол.

Курс долара після війни в Україні

Раніше ми розповідали, що може бути з курсом долара в разі перемир’я між Україною та Росією. Наприкінці листопада активізувалися процеси, спрямовані на завершення повномасштабної війни, зокрема було розроблено "мирний план", а згодом відбувся перший раунд перемовин між делегаціями України та США.

Постає актуальне питання, чи здатен офіційний курс гривні до долара якимось чином відреагувати на геополітичні зрушення. Оскільки показники сильно залежать від обсягу фінансування, який отримає Україна, то більшість експертів приходять до одного висновку — дешевшати американська валюта не буде.

Водночас максимально точно спрогнозувати курсову динаміку в разі завершення війни дуже складно. Якщо Україна отримає достатньо фінансування у 2026 році, то стосовно різкого дорожчання американських купюр хвилюватися не доведеться.

Що ще повинні знати українці

Нагадаємо, українці можуть втратити деякі купюри долара і євро. Якщо в обміннику чи банку виникне підозра стосовно фальсифікату, валюту відправляють на дослідження в НБУ, однак часто не компенсують.

Також ми писали, що українцям інколи трапляються нетипові долари — з зірочкою біля серійного номера. Цей маркер використовують для позначення заміни, він не впливає на номінальну вартість валюти.