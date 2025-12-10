Видео
Украинцам не советуют менять валюту в этот период — когда именно

Украинцам не советуют менять валюту в этот период — когда именно

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 16:10
Опасный период для покупки валюты — когда невыгодно менять гривны на доллары
Вывеска обменника валют. Фото: Новини.LIVE

Отслеживая тенденции на валютном рынке, украинцы могут заметить определенную систематичность. То есть курс доллара или евро может с какой-то конкретной очередностью то падать, то подниматься. А в некоторые периоды стоимость валюты вообще традиционно растет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда украинцам не стоит покупать доллары и евро.

Читайте также:

Опасные дни для покупки валюты

Объемы торгов на валютных рынках могут варьироваться в зависимости от дня недели. Это прямо влияет на официальные и наличные курсы в Украине. Если детально проанализировать динамику в обменниках, в частности на портале Минфин, то можно увидеть определенную систематичность в колебаниях показателей.

Например, в начале недели (понедельник-вторник) рынок часто находится в относительной стабильности, доллар и евро "оправляются" после выходных. Зато в среду-четверг фиксируется наибольшая активность, приводящая к динамичному движению курсов. А в пятницу колебания идут на спад, хотя иногда наблюдаются спекуляции.

Получается, что лучший период для покупки валюты в Украине — это середина недели, когда участники обменных операций имеют значительное пространство для "маневра". Так же выгодно идти в банк в начале месяца, поскольку на рынке остается мало факторов давления на валюту.

Покупать ли доллары в конце декабря

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что традиционно доллар дорожал с приближением рождественско-новогодних праздников. В этом году декабрь не станет исключением — восходящий тренд сохранится до конца месяца.

"Сейчас ситуация несколько непрогнозируемая, но будем исходить из того, что тенденция, скорее всего, повторится в 2025 году. То есть курс доллара немного вырастет до 31 декабря", — отметил специалист.

Иными словами, он не советует украинцам откладывать покупку американской или европейской валюты на конец текущего года, потому что курс не будет стоять на месте. Наши граждане рискуют потерять часть сбережений из-за планомерной девальвации гривны в конце декабря 2025-го.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые купюры доллара недействительны в Украине. Использовать невозможно банкноты, выпущенные до 1914 года. Эти деньги давно потеряли платежеспособность, их запрещено обменивать, продавать и применять в расчетах.

Также мы писали, что украинцам могут продать нетипичные доллары — со звездочкой возле серийного номера. Символ используется для обозначения купюр, которыми заменили поврежденные при печати банкноты.

доллар евро валюта обменники обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
