Україна
Главная Экономика Что будет с долларом совсем скоро — официальный и наличный курс

Что будет с долларом совсем скоро — официальный и наличный курс

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 08:10
Стоимость доллара в Украине — какого курса валюты ждать в ближайшее время
Обменник валюты и украинцы. Фото: Новини.LIVE

Декабрь встретил украинцев небольшой девальвацией национальной валюты. Официальный курс доллара поднялся до уровня 42,34 грн, после чего поймал временный нисходящий тренд. Возникает вопрос, к чему готовиться украинцам и какой стоимости американской валюты ожидать в течение второй недели декабря 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

С приходом зимы официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 42,05-42,34 грн/долл., а в конце ноября вообще обновил исторический максимум, оказавшись на уровне 42,40 грн/долл. Восходящая тенденция перешла на декабрь и сохранится в 2026 году, уверен доктор экономических наук Алексей Плотников.

Что будет с долларом совсем скоро — официальный и наличный курс - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, на следующей неделе американская валюта не будет дешеветь, точнее, на рынке повторится динамика с копеечными колебаниями. Следует ожидать пребывания показателей в пределах 42,10-42,55 грн/долл., а наличный рынок встретит граждан стоимостью от 42,15 до 42,80 грн/долл. (традиционный спред — 20-25 копеек).

"Снижения курса не будет. Я прогнозирую постепенный рост стоимости до уровня 42,50 грн/долл., с чем, возможно, Украина завершит 2025 год. Ведь миссия Международного валютного фонда рекомендовала выйти на 45 грн/долл. к концу 2026-го", — отметил Плотников.

Однако не стоит забывать, что 10 декабря ожидается очередное заседание Федеральной резервной системы США, на котором могут утвердить снижение базовой процентной ставки. Если это произойдет, рынок отреагирует на изменения и спровоцирует курсовые сдвиги.

Какие купюры доллара недействительны в Украине

Ранее мы рассказывали, что украинцы не смогут использовать или обменять некоторые купюры доллара. Согласно информации НБУ, финансовым учреждениям разрешено принимать американские банкноты, выпущенные Федеральной резервной системой США с 1914 года (все имеющиеся номиналы).

Купюры, напечатанные ранее, потеряли свою платежеспособность и не считаются действительными. А деньги, которым исполнилось более 100 лет, должны приниматься без ограничений. Конечно, такие старые банкноты не находятся в обращении, их хранят коллекционеры как инвестиционный актив.

Напомним, НБУ удерживает курс доллара на стабильном уровне благодаря регулярным значительным валютным интервенциям. Без такого вмешательства гривна могла бы девальвировать до уровня 143 грн/долл. и даже выше.

Также мы писали, что украинцев могут развернуть на польской границе из-за валюты. Если сумма в долларах, гривне или даже злотых превысит 10 000 евро, ее необходимо письменно задекларировать.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
