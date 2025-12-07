Вартість долара в Україні — якого курсу валюти чекати найближчим часом

Обмінник валюти й українці. Фото: Новини.LIVE

Грудень зустрів українців невеликою девальвацією національної валюти. Офіційний курс долара піднявся до рівня 42,34 грн, після чого спіймав тимчасовий низхідний тренд. Постає питання, до чого готуватися українцям і якої вартості американської валюти очікувати протягом другого тижня грудня 2025 року.

Чого чекати від курсу долара

З приходом зими офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 42,05-42,34 грн/дол., а наприкінці листопада взагалі оновив історичний максимум, опинившись на рівні 42,40 грн/дол. Висхідна тенденція перейшла на грудень і збережеться у 2026 році, впевнений доктор економічних наук Олексій Плотніков.

За його словами, наступного тижня американська валюта не буде дешевшати, точніше, на ринку повториться динаміка з копійчаними коливаннями. Слід очікувати перебування показників у межах 42,10-42,55 грн/дол., а готівковий ринок зустріне громадян вартістю від 42,15 до 42,80 грн/дол. (традиційний спред — 20-25 копійок).

"Зниження курсу не буде. Я прогнозую поступове зростання вартості до рівня 42,50 грн/дол., з чим, можливо, Україна завершить 2025 рік. Адже місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала вийти на 45 грн/дол. до кінця 2026-го", — зазначив Плотніков.

Однак не варто забувати, що 10 грудня очікується чергове засідання Федеральної резервної системи США, на якому можуть затвердити зниження базової відсоткової ставки. Якщо це станеться, ринок відреагує на зміни і спровокує курсові зрушення.

Які купюри долара недійсні в Україні

Раніше ми розповідали, що українці не зможуть використати чи обміняти деякі купюри долара. Згідно з інформацією НБУ, фінансовим установам дозволено приймати американські банкноти, випущені Федеральною резервною системою США з 1914 року (всі наявні номінали).

Купюри, надруковані раніше, втратили свою платоспроможність і не вважаються дійсними. А гроші, яким виповнилося понад 100 років, повинні прийматися без обмежень. Звісно, такі старі банкноти не перебувають в обігу, їх зберігають колекціонери як інвестиційний актив.

Нагадаємо, НБУ утримує курс долара на стабільному рівні завдяки регулярним значним валютним інтервенціям. Без такого втручання гривня могла би девальвувати до рівня 143 грн/дол. і навіть вище.

Також ми писали, що українців можуть розвернути на польському кордоні через валюту. Якщо сума в доларах, гривні чи навіть злотих перевищить 10 000 євро, її необхідно письмово задекларувати.