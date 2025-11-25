Курс долара без втручання НБУ — скільки могла коштувати валюта в Україні

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Масштаби впливу Національного банку на валютний ринок України і безпосередньо курс долара значно збільшилися з початком повномасштабної війни. Реалізація політики керованої гнучкості відбувається шляхом валютних інтервенцій. Якби НБУ не здійснював купівлю-продаж великих партій іноземної валюти, то курс американського долара був би сьогодні кардинально іншим.

Про це розповів перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук у YouTube-подкасті Центру економічної стратегії.

Скільки міг би коштувати долар без НБУ

Валютною інтервенцією називають разовий цілеспрямований вплив НБУ на курс шляхом продажу чи закупівлі великих партій іноземної валюти. В українських реаліях неможливо забезпечити плаваючу вартість долара, як було до повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми ставимо перед собою стратегічну ціль збільшувати гнучкість обмінного курсу, його можливість реагувати на зміну попиту і пропозиції, але не маємо жодних цілей по якомусь рівню чи коридору вартості, по контрольованій девальвації. Ми говоримо про те, що курс повинен відповідати ринковому", — зазначив спікер.

НБУ працює за такою схемою: продає на ринку певний обсяг валюти, який носить назву "структурна інтервенція", і далі дозволяє курсу з урахуванням цієї суми відповідно реагувати. Якби подібного втручання в функціонування ринку не було, то українці купували би долари в рази дорожче.

"Якби ми не продавали, умовно, щомісяця по 3 млрд доларів США, то мали би під 200 млрд наших міжнародних резервів. В якомусь дуже гіпотетичному сценарії. Але тоді курс становив би не 43 грн, а 143 грн за долар", — уточнив Сергій Ніколайчук.

Цей механізм, на думку посадовців Національного банку, є найбільш адекватним і дозволяє, з одного боку, забезпечувати нормальне фінансування валютного ринку, а з іншого — посилювати керовану гнучкість курсу.

