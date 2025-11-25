Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Долар по 143 грн — як НБУ втримує курс і впливає на ринок валюти

Долар по 143 грн — як НБУ втримує курс і впливає на ринок валюти

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 18:05
Оновлено: 16:05
Курс долара без втручання НБУ — скільки могла коштувати валюта в Україні
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Масштаби впливу Національного банку на валютний ринок України і безпосередньо курс долара значно збільшилися з початком повномасштабної війни. Реалізація політики керованої гнучкості відбувається шляхом валютних інтервенцій. Якби НБУ не здійснював купівлю-продаж великих партій іноземної валюти, то курс американського долара був би сьогодні кардинально іншим.

Про це розповів перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук у YouTube-подкасті Центру економічної стратегії.

Реклама
Читайте також:

Скільки міг би коштувати долар без НБУ

Валютною інтервенцією називають разовий цілеспрямований вплив НБУ на курс шляхом продажу чи закупівлі великих партій іноземної валюти. В українських реаліях неможливо забезпечити плаваючу вартість долара, як було до повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми ставимо перед собою стратегічну ціль збільшувати гнучкість обмінного курсу, його можливість реагувати на зміну попиту і пропозиції, але не маємо жодних цілей по якомусь рівню чи коридору вартості, по контрольованій девальвації. Ми говоримо про те, що курс повинен відповідати ринковому", — зазначив спікер.

НБУ працює за такою схемою: продає на ринку певний обсяг валюти, який носить назву "структурна інтервенція", і далі дозволяє курсу з урахуванням цієї суми відповідно реагувати. Якби подібного втручання в функціонування ринку не було, то українці купували би долари в рази дорожче.

"Якби ми не продавали, умовно, щомісяця по 3 млрд доларів США, то мали би під 200 млрд наших міжнародних резервів. В якомусь дуже гіпотетичному сценарії. Але тоді курс становив би не 43 грн, а 143 грн за долар", — уточнив Сергій Ніколайчук.

Цей механізм, на думку посадовців Національного банку, є найбільш адекватним і дозволяє, з одного боку, забезпечувати нормальне фінансування валютного ринку, а з іншого — посилювати керовану гнучкість курсу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто уникати купівлі певних купюр долара і євро, оскільки їх обмін може викликати проблеми. Рекомендується замінити долари старого зразка і банкноти номіналом 500 євро.

Також ми писали, що купюри по 500 євро більше не друкують через велику кількість підробок, але всі випущені раніше банкноти залишаються дійсними. Українцям радять замінити номінал на більш розповсюджені 100 євро.

НБУ курс валют гроші долар обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації