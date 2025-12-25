Видео
Главная Экономика Эти купюры доллара и евро конфискуют сразу при обмене — детали

Дата публикации 25 декабря 2025 16:10
Продажа долларов и евро — какие купюры конфискуют сразу при обмене
Купюры доллара и евро. Фото: НБУ/Flickr

Осуществляя обмен иностранной валюты, необходимо быть готовым к конфискации купюр доллара или евро. Украинцы могут потерять деньги, если у сотрудника банка/обменника возникнет подозрение относительно фальсификата.

Об этом говорится на специализированном портале "Гаразд" от НБУ.

Какую валюту конфискуют при обмене

Прежде чем купить у клиента доллары, кассиры проверяют их на подлинность. Бывают случаи, когда трудно или невозможно подтвердить платежность наличных денег по разным причинам. Тогда приходится конфисковать банкноты и отправлять на исследование в уполномоченное подразделение НБУ.

Это бесплатная процедура, не требующая от украинцев — владельцев валюты — никаких дополнительных действий. Если результат проверки будет положительным, то есть доллары или евро окажутся настоящими, их номинальную стоимость возместят в полном размере.

В противном случае — при подтверждении фальсификата — средства будут изъяты из обращения без компенсации. А гражданину может грозить ответственность, если докажут его участие в незаконной деятельности, связанной с изготовлением/распространением поддельной валюты.

"Об изъятии Национальный банк сообщает Национальной полиции Украины, подделки в установленном порядке передаются уполномоченным работникам полиции для проведения расследований", — говорится на специализированном портале.

Когда еще возможна проверка валюты

Конфискация для дальнейшей проверки возможна также в случае появления сомнений относительно платежеспособности денежных единиц. Например, если наличные:

  • заламинированы;
  • подверглись серьезному повреждению в результате чрезвычайной ситуации;
  • имеют разрывы, что привели к уменьшению площади купюры более чем на 45%.

При условии непригодности к обращению возмещение конфискованной валюты не предусмотрено. Аналогичного результата можно ожидать после умышленного повреждения бумаги для мошеннических действий.

Напомним, курс доллара и евро в Украине перед Новым годом может неприятно поразить граждан. Ожидаются небольшие колебания и удорожание валюты, однако резкой динамики в праздники бояться не стоит.

Также мы писали, в какие периоды украинцам не советуют совершать валютно-обменные операции. Покупать доллары не желательно в начале недели и в пятницу, лучше перенести поход в банк на среду или четверг.

доллар евро конфискация валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
