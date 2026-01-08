Курси долара та євро побили всі рекорди — чи бігти українцям в обмінники

Обмінник валюти. Фото: Новини.LIVE

На тлі рекордних курсів долара та євро в Україні постає питання, що робити громадянам зі своїми валютними заощадженнями. Адже в разі подальшого різкого висхідного тренду люди ризикують втратити гроші на обміні іноземних купюр. Однак не виключено, що девальвація гривні призупиниться найближчим часом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи треба поспіхом купувати валюту в першій половині січня 2026 року.

Що відбувається з курсом валют

Станом на четвер, 8 січня, українці стикнулися з рекордними показниками в обмінних пунктах. Офіційний курс гривні до долара зафіксувався на рівні 42,71 грн, до євро — на 49,92 грн. В обох випадках маємо абсолютний історичний максимум.

Як результат, готівкові курси теж злетіли. Середній продаж американських купюр в обмінниках досяг позначки 43,40 грн/дол. (на 14:00), а європейських — 50,70 грн/євро. На тлі таких неочікуваних зрушень у багатьох людей виникає питання, чи слід бігти в каси банків, аби встигнути купити валюту дешевше.

Готівковий курс долара в Україні. Фото: скриншот/Мінфін

Чи треба купувати долари та євро

"Я думаю, найближчим часом стрімка девальвація гривні зупиниться на рівні 43 грн/дол. Якщо є вільні гроші і ви точно знаєте, що не будете ними користуватися десь пів року, то можете обміняти на іноземну валюту", — зазначив економіст.

І додав, що в разі відсутності достатньої фінансової подушки на найближчі 6 місяців краще не поспішати з обміном гривні на долари/євро. У старшого покоління залишилися спогади про початок 90-х років, коли через жахливу інфляцію все дорожчало і знецінювалося, однак станом на 2026 рік не варто боятися подібного сценарію.

"У нас відбувається девальвація гривні, яка контролюється Національним банком. Він буде втримувати курс на рівні 43-43,50 грн/дол. принаймні до літа, а потім почне наближувати до середньорічного показника, закладеного в держбюджет", — констатував Олексій Плотніков.

До всього, набагато вигідніше зараховувати іноземну фінансову допомогу за курсом майже 43 грн/дол., а не 41,90-42,30 грн/дол., як було в грудні 2025 року. Наразі підтримки партнерів не вистачає, аби на 100% закрити дефіцит бюджету, тому НБУ довелося на початку січня пришвидшити девальвацію для покращення ситуації.

Що ще варто знати українцям

