Курсы доллара и евро побили все рекорды — бежать ли украинцам в обменники

На фоне рекордных курсов доллара и евро в Украине встает вопрос, что делать гражданам со своими валютными сбережениями. Ведь в случае дальнейшего резкого восходящего тренда люди рискуют потерять деньги на обмене иностранных купюр. Однако не исключено, что девальвация гривны приостановится в ближайшее время.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, надо ли в спешке покупать валюту в первой половине января 2026 года.

Что происходит с курсом валют

По состоянию на четверг, 8 января, украинцы столкнулись с рекордными показателями в обменных пунктах. Официальный курс гривны к доллару зафиксировался на уровне 42,71 грн, к евро — на 49,92 грн. В обоих случаях имеем абсолютный исторический максимум.

Как результат, наличные курсы тоже взлетели. Средняя продажа американских купюр в обменниках достигла отметки 43,40 грн/долл. (на 14:00), а европейских — 50,70 грн/евро. На фоне таких неожиданных сдвигов у многих людей возникает вопрос, следует ли бежать в кассы банков, дабы успеть купить валюту дешевле.

Надо ли покупать доллары и евро

"Я думаю, в ближайшее время стремительная девальвация гривны остановится на уровне 43 грн/долл. Если есть свободные деньги и вы точно знаете, что не будете ими пользоваться где-то полгода, то можете обменять на иностранную валюту", — отметил экономист.

И добавил, что в случае отсутствия достаточной финансовой подушки на ближайшие 6 месяцев лучше не спешить с обменом гривны на доллары/евро. У старшего поколения остались воспоминания о начале 90-х годов, когда из-за ужасной инфляции все дорожало и обесценивалось, однако по состоянию на 2026 год не стоит бояться подобного сценария.

"У нас происходит девальвация гривны, которая контролируется Национальным банком. Он будет удерживать курс на уровне 43-43,50 грн/долл. по крайней мере до лета, а затем начнет приближать к среднегодовому показателю, заложенному в госбюджет", — констатировал Алексей Плотников.

Ко всему, гораздо выгоднее зачислять иностранную финансовую помощь по курсу почти 43 грн/долл., а не 41,90-42,30 грн/долл., как было в декабре 2025 года. Сейчас поддержки партнеров не хватает, чтобы на 100% закрыть дефицит бюджета, поэтому НБУ пришлось в начале января ускорить девальвацию для улучшения ситуации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, средняя зарплата в Украине может подняться до 1 000 долларов через 3-4 года. На это повлияет дефицит рабочей силы, мировая конъюнктура на продукцию плюс потенциальное восстановление после войны.

Также мы писали, что нужно сделать на границе с валютой. Украинцы могут вывозить или ввозить наличные в любых суммах, но должны декларировать их в случае превышения лимита 10 000 евро.