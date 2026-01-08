Видео
Україна
Главная Экономика Рекордные курсы доллара и евро — стоимость валюты в обменниках

Рекордные курсы доллара и евро — стоимость валюты в обменниках

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 12:40
Рекордные курсы доллара и евро в обменниках — что происходит с валютой 8 января
Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Курсы валют в украинских обменниках резко пошли вверх по состоянию на четверг, 8 января. Купюры евро продают гражданам по 50,70 грн, а доллары можно приобрести в среднем по 43,30 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с курсами доллара и евро в обменных пунктах Украины.

Читайте также:

Курс доллара и евро в обменниках

Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 42,71 грн/долл. Это исторический максимум, зафиксированный 8 января 2026 года. Как результат, наличный курс достиг рекордной отметки. По состоянию на 12:30 в украинских обменниках преобладают такие средние показатели:

  • покупка — 43,10 грн/долл.;
  • продажа — 43,30 грн/долл.
Рекордные курсы доллара и евро — стоимость валюты в обменниках - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Евро тоже удивило резкой динамикой. Официальный курс остановился на уровне 49,92 грн/евро, что стало абсолютным рекордом. Средняя покупка в обменных пунктах превысила психологическую границу и достигла 50,40 грн/евро, а продажи купюр осуществляют по 50,70 грн/евро.

Что будет с курсом валют в 2026

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса доллара и евро в 2026 году. По его словам, девальвация национальной валюты не остановится, поскольку в госбюджете заложили среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

"То есть укрепляться гривна не будет. Скорее всего, она будет постепенно обесцениваться с января. Но процессы девальвации, возможно, станут медленнее", — констатировал Плотников.

С евро ситуация аналогичная. Курс не зависит от решений Национального банка, его формирует соотношение в главной валютной паре. По состоянию на четверг, 8 января, имеем показатель 1,17 долл./евро: если восходящий тренд задержится надолго, то валюта будет дальше дорожать в 2026 году.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут пересекать государственную границу с валютой, однако необходимо декларировать сумму, если она превышает лимит 10 000 евро в эквиваленте. Иначе грозят штрафные санкции.

Также мы писали, что доллар начал 2026 год ослабленным. Индекс DXY упал на 9,4% в 2025 году на фоне сокращения ставок, политической неопределенности и фискальных рисков. Зато евро и фунт укрепились.

