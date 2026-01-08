Рекордні курси долара та євро в обмінниках — що відбувається з валютою 8 січня

Рекордні курси долара та євро — яка вартість валюти в обмінниках
Курси валют в українських обмінниках різко пішли вгору станом на четвер, 8 січня. Купюри євро продають громадянам по 50,70 грн, а долари можна придбати в середньому по 43,30 грн.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсами долара та євро в обмінних пунктах України.
Курс долара та євро в обмінниках
Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 42,71 грн/дол. Це історичний максимум, зафіксований 8 січня 2026 року. Як результат, готівковий курс досяг рекордної позначки. Станом на 12:30 в українських обмінниках переважають такі середні показники:
- купівля — 43,10 грн/дол.;
- продаж — 43,30 грн/дол.
Євро теж здивувало різкою динамікою. Офіційний курс зупинився на рівні 49,92 грн/євро, що стало абсолютним рекордом. Середня купівля в обмінних пунктах перевищила психологічну межу та досягла 50,40 грн/євро, а продаж купюр здійснюють по 50,70 грн/євро.
Що буде з курсом валют у 2026
Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу долара та євро у 2026 році. За його словами, девальвація національної валюти не зупиниться, оскільки в держбюджет заклали середньорічний курс 45,7 грн/дол.
"Тобто зміцнюватися гривня не буде. Скоріше за все, вона поступово знецінюватиметься з січня. Але процеси девальвації, можливо, стануть повільнішими", — констатував Плотніков.
З євро ситуація аналогічна. Курс не залежить від рішень Національного банку, його формує співвідношення у головній валютній парі. Станом на четвер, 8 січня, маємо показник 1,17 дол./євро: якщо висхідний тренд затримається надовго, то валюта буде далі дорожчати у 2026 році.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці можуть перетинати державний кордон із валютою, однак необхідно декларувати суму, якщо вона перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті. Інакше загрожують штрафні санкції.
Також ми писали, що долар почав 2026 рік ослабленим. Індекс DXY впав на 9,4% у 2025 році на тлі скорочення ставок, політичної невизначеності та фіскальних ризиків. Натомість євро та фунт зміцнилися.
Читайте Новини.LIVE!