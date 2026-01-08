Рекордні курси долара та євро в обмінниках — що відбувається з валютою 8 січня

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Курси валют в українських обмінниках різко пішли вгору станом на четвер, 8 січня. Купюри євро продають громадянам по 50,70 грн, а долари можна придбати в середньому по 43,30 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсами долара та євро в обмінних пунктах України.

Реклама

Читайте також:

Курс долара та євро в обмінниках

Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 42,71 грн/дол. Це історичний максимум, зафіксований 8 січня 2026 року. Як результат, готівковий курс досяг рекордної позначки. Станом на 12:30 в українських обмінниках переважають такі середні показники:

купівля — 43,10 грн/дол.;

продаж — 43,30 грн/дол.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Євро теж здивувало різкою динамікою. Офіційний курс зупинився на рівні 49,92 грн/євро, що стало абсолютним рекордом. Середня купівля в обмінних пунктах перевищила психологічну межу та досягла 50,40 грн/євро, а продаж купюр здійснюють по 50,70 грн/євро.

Що буде з курсом валют у 2026

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу долара та євро у 2026 році. За його словами, девальвація національної валюти не зупиниться, оскільки в держбюджет заклали середньорічний курс 45,7 грн/дол.

"Тобто зміцнюватися гривня не буде. Скоріше за все, вона поступово знецінюватиметься з січня. Але процеси девальвації, можливо, стануть повільнішими", — констатував Плотніков.

З євро ситуація аналогічна. Курс не залежить від рішень Національного банку, його формує співвідношення у головній валютній парі. Станом на четвер, 8 січня, маємо показник 1,17 дол./євро: якщо висхідний тренд затримається надовго, то валюта буде далі дорожчати у 2026 році.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть перетинати державний кордон із валютою, однак необхідно декларувати суму, якщо вона перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті. Інакше загрожують штрафні санкції.

Також ми писали, що долар почав 2026 рік ослабленим. Індекс DXY впав на 9,4% у 2025 році на тлі скорочення ставок, політичної невизначеності та фіскальних ризиків. Натомість євро та фунт зміцнилися.