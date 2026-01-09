Курс доллара и евро на подъеме — что будет со стоимостью валюты в ближайшее время

Доллары в руках. Фото: Pexels

В начале января 2026 года курсы доллара и евро резко взлетели, в очередной раз побив исторические максимумы. Украинцы задаются вопросом, нужно ли бежать в обменники и покупать валюту, пока стоимость иностранных купюр не выросла еще больше. Однако в ближайшее время ситуация на рынке может стабилизироваться.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, к каким курсам доллара и евро готовиться в период 12-18 января.

Что будет с курсом доллара

Официальный курс гривны к доллару взлетел с нижней отметки 42,17 грн/долл. до неслыханного показателя 43,07 грн/долл. в январе 2026 года. Таким образом официальный курс доллара впервые в истории превысил 43 гривны. Однако Плотников уверен, что ничего кардинального не происходит, учитывая среднегодовой прогноз на уровне 45,70 грн/долл., заложенный в государственном бюджете.

"Международные институты требуют от Украины определенной девальвации гривны. Сейчас курс на пути к 45 грн/долл. Мы не имеем достаточно внешней финансовой помощи, чтобы на 100% закрыть дефицит бюджета. Поэтому НБУ ускорил девальвацию, чтобы улучшить ситуацию за счет западной поддержки", — отметил экономист.

Ведь выгоднее зачислить средства по курсу 43 грн/долл., чем по тому показателю, который фиксировали по состоянию на декабрь. При отсутствии каких-то чрезвычайных событий регулятор будет удерживать гривну в диапазоне 43-43,50 грн/долл. примерно до лета, после чего снова начнется движение к 45,70 грн/долл.

Чего ждать от курса евро

Официальный курс гривны к евро превысил психологическую отметку 9 января, зафиксировавшись на уровне 50,17 грн. Движение показателей зависит не от решений Национального банка, а от соотношения в главной валютной. Алексей Плотников считает, что нет перспектив ждать стремительного удешевления в ближайшее время.

"Если будут, например, обострения отношений между США и ЕС, или Штаты начнут каким-то способом заходить в Гренландию, как они хотели, или возникнут какие-то недоразумения с Европой, тогда курс евро к доллару может немного упасть", — констатировал эксперт.

Исходя из текущей ситуации, стоит прогнозировать колебания официального курса в диапазоне 49,90-50,20 грн/евро на следующей неделе. Но Плотников не советует спешить в обменные пункты для покупки иностранной валюты, особенно если нет свободных средств, ведь совсем скоро резкий восходящий темп замедлится.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, украинцам стоит отказаться от некоторых купюр евро в 2026 году. Речь идет о старых купюрах 2002 года выпуска номиналом 500 евро. Во время обмена этих банкнот могут возникнуть проблемы.

Также мы писали, как правильно пересекать границу с наличными. Валюту можно вывозить из Украины, однако придётся осуществить письменное декларирование, если сумма превышает лимит 10 000 евро в эквиваленте.