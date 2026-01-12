Долари, євро, ОВДП, золото і депозити — як не втратити гроші у 2026 році через інфляцію

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році питання збереження заощаджень залишається актуальним для українців. Інфляційні ризики, валютні коливання, воєнні чинники та нестабільність світових ринків змушують громадян уважніше ставитися до вибору валюти та фінансових інструментів.

Новини.LIVE розбиралися, у якій валюті краще зберігати заощадження та які відносно безпечні інструменти можна використовувати для захисту заощаджень від інфляції.

Після пікових інфляційних хвиль 2022–2024 років економіка України поступово стабілізується, однак інфляція все ще перевищує комфортний рівень. У 2026 році вона залишається двозначною або близькою до неї, що робить зберігання коштів "під матрацом" економічно невигідним

Як розповів Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик, найкращий вибір — це диверсифікація своїх заощаджень.

"Гривня залишається основною валютою для щоденних витрат, проте не підходить для довгострокового зберігання без інструментів захисту від інфляції. Долар традиційно вважається "тихою гаванню" для заощаджень українців. Євро ж у якості заощаджень часто використовують ті, хто має витрати або доходи в ЄС", — вважає експерт.

Тому найкращим рішенням буде тримати свої заощадження саме у цих трьох валютах.

"Таким чином, баланс портфеля буде більш-менш збережений, бо якщо одна валюта просідатиме — інша, навпаки, зростатиме", — додав Яремчик.

Основні безпечні фінансові інструменти

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

"ОВДП залишаються одним із найнадійніших інструментів для українців. Серед їхніх переваг — державна гарантія виплат та можливість інвестувати у гривні, доларах або євро з хорошим доходом. Водночас ОВДП підходять для тих, хто планує зберігати кошти від 6 місяців і більше", — зазначив Яремчик.

Золото та дорогоцінні метали

Він нагадав, що фізичне золото або інструменти, прив’язані до нього, традиційно використовуються як захист від глобальних криз і в довгостроковій перспективі демонструють постійне зростання.

Депозити

"Я б назвав це надійним, але найменш прибутковим фінансовим інструментом. Валютні або гривневі депозити можна використовувати переважно для збереження своїх коштів", — зазначив він.

До інструментів з підвищеним ризиком фінансист відніс:

криптовалюти (через високу волатильність);

високоризикові акції без диверсифікації;

неофіційні фінансові платформи та "сірі" схеми.

