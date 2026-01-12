Доллары, евро, ОВГЗ, золото и депозиты — как не потерять деньги в 2026 году из-за инфляции

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году вопрос сохранения сбережений остается актуальным для украинцев. Инфляционные риски, валютные колебания, военные факторы и нестабильность мировых рынков заставляют граждан внимательнее относиться к выбору валюты и финансовых инструментов.

Новини.LIVE разбирались, в какой валюте лучше хранить сбережения и какие относительно безопасные инструменты можно использовать для защиты сбережений от инфляции.

После пиковых инфляционных волн 2022-2024 годов экономика Украины постепенно стабилизируется, однако инфляция все еще превышает комфортный уровень. В 2026 году она остается двусмысленной или близкой к ней, что делает хранение средств "под матрасом" экономически невыгодным.

Как рассказал Новини.LIVE финансист Богдан Яремчик, лучший выбор — это диверсификация своих сбережений.

"Гривна остается основной валютой для ежедневных расходов, однако не подходит для долгосрочного хранения без инструментов защиты от инфляции. Доллар традиционно считается "тихой гаванью" для сбережений украинцев. Евро же в качестве сбережений часто используют те, кто имеет расходы или доходы в ЕС", — считает эксперт.

Поэтому лучшим решением будет держать свои сбережения именно в этих трех валютах.

"Таким образом, баланс портфеля будет более-менее сохранен, потому что если одна валюта будет проседать — другая, наоборот, будет расти", — добавил Яремчик.

Основные безопасные финансовые инструменты

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)

"ОВГЗ остаются одним из самых надежных инструментов для украинцев. Среди их преимуществ — государственная гарантия выплат и возможность инвестировать в гривне, долларах или евро с хорошим доходом. В то же время ОВГЗ подходят для тех, кто планирует хранить средства от 6 месяцев и более", — отметил Яремчик.

Золото и драгоценные металлы

Он напомнил, что физическое золото или инструменты, привязанные к нему, традиционно используются как защита от глобальных кризисов и в долгосрочной перспективе демонстрируют постоянный рост.

Депозиты

"Я бы назвал это надежным, но наименее прибыльным финансовым инструментом. Валютные или гривневые депозиты можно использовать преимущественно для сохранения своих средств", — отметил он.

К инструментам с повышенным риском финансист отнес:

криптовалюты (из-за высокой волатильности);

высокорисковые акции без диверсификации;

неофициальные финансовые платформы и "серые" схемы.

