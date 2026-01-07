Кредитная история — на что влияет и как сохранить доверие банков

Человек снимает деньги в банкомате. Фото: Новини.LIVE

Кредитная история является важным показателем финансовой надежности каждого совершеннолетнего человека. Именно от нее зависит, сможете ли вы получить займ, кредитную карту, жилищный кредит или купить товар в рассрочку.

О том, как украинцам сохранить хорошую кредитную историю и что от нее зависит, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал финансовый эксперт Богдан Яремчик.

Реклама

Читайте также:

Как сохранить хорошую кредитную историю

Кредитная история — это полный перечень всех займов и долгов человека, своеобразная история его финансового поведения. В Украине вся эта информация собирается и хранится в специальных кредитных бюро, а банки и финансовые учреждения используют эти данные, чтобы оценить, насколько клиент ответственно относится к кредитным деньгам.

Чтобы сохранить положительную кредитную историю, основное правило, по словам эксперта — вовремя выполнять свои финансовые обязательства. Финансист напомнил, что для этого нужно:

подключать автоматические платежи;

контролировать все активные кредитные договоры;

оплачивать кредиты заранее, не в последний день;

не брать кредиты, если нет стабильного дохода для их обслуживания.

"Также я рекомендовал бы периодически проверять собственную кредитную историю. Это можно сделать через бюро кредитных историй, что позволяет вовремя выявить ошибки или устаревшие данные", — добавил Яремчик.

Почему важно вовремя выполнять свои финансовые обязательства

Специалист подчеркивает: если вы планируете оформлять крупный кредит, например ипотеку, даже незначительные задержки с оплатой могут быть зафиксированы в системе и впоследствии повлиять на решение банка.

Ранее мы писали, что финансовая стабильность во время войны — это сложно, но реально. Специалисты советуют иметь хотя бы небольшую "подушку безопасности", откладывая часть зарплаты или соцпомощи. Даже минимальные сбережения помогают чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Также мы рассказывали, что кредитная история — это запись всех займов человека, его финансовый профиль. В результате у многих возникли трудности с выплатами, и кредитная история ухудшилась. Поэтому людей интересует, есть ли срок, после которого такая информация исчезает или обновляется.