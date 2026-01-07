Кредитная история — на что влияет и как сохранить доверие банков

Кредитная история — как не испортить свою финансовую репутацию
Кредитная история является важным показателем финансовой надежности каждого совершеннолетнего человека. Именно от нее зависит, сможете ли вы получить займ, кредитную карту, жилищный кредит или купить товар в рассрочку.
О том, как украинцам сохранить хорошую кредитную историю и что от нее зависит, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал финансовый эксперт Богдан Яремчик.
Как сохранить хорошую кредитную историю
Кредитная история — это полный перечень всех займов и долгов человека, своеобразная история его финансового поведения. В Украине вся эта информация собирается и хранится в специальных кредитных бюро, а банки и финансовые учреждения используют эти данные, чтобы оценить, насколько клиент ответственно относится к кредитным деньгам.
Чтобы сохранить положительную кредитную историю, основное правило, по словам эксперта — вовремя выполнять свои финансовые обязательства. Финансист напомнил, что для этого нужно:
- подключать автоматические платежи;
- контролировать все активные кредитные договоры;
- оплачивать кредиты заранее, не в последний день;
- не брать кредиты, если нет стабильного дохода для их обслуживания.
"Также я рекомендовал бы периодически проверять собственную кредитную историю. Это можно сделать через бюро кредитных историй, что позволяет вовремя выявить ошибки или устаревшие данные", — добавил Яремчик.
Почему важно вовремя выполнять свои финансовые обязательства
Специалист подчеркивает: если вы планируете оформлять крупный кредит, например ипотеку, даже незначительные задержки с оплатой могут быть зафиксированы в системе и впоследствии повлиять на решение банка.
Ранее мы писали, что финансовая стабильность во время войны — это сложно, но реально. Специалисты советуют иметь хотя бы небольшую "подушку безопасности", откладывая часть зарплаты или соцпомощи. Даже минимальные сбережения помогают чувствовать себя спокойнее и увереннее.
Также мы рассказывали, что кредитная история — это запись всех займов человека, его финансовый профиль. В результате у многих возникли трудности с выплатами, и кредитная история ухудшилась. Поэтому людей интересует, есть ли срок, после которого такая информация исчезает или обновляется.
