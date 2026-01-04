Видео
Старые ошибки — через сколько лет обнуляется кредитная история

Старые ошибки — через сколько лет обнуляется кредитная история

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 11:35
Через сколько лет украинцы могут "отбелить" свою кредитную историю
Люди заполняют документы. Фото: Pexels

Кредитная история — это совокупность данных обо всех кредитных обязательствах, то есть, "финансовый паспорт" человека. Эти данные помогают банкам оценить платежеспособность клиента. Однако иногда кредитная история может испортиться, например, из-за проблем вызванных войной. Поэтому у украинцев, которые оказались в подобной ситуации, возникает вопрос, существует ли период, после которого финансовые данные о человеке "обнуляются".

О том, через сколько лет "обнуляется" кредитная история в Украине, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал финансист Богдан Яремчик.

Читайте также:

Как можно испортить свою кредитную историю

Самая распространенная причина ухудшения кредитной истории, по словам финансиста — это несвоевременная оплата кредитов. Он напомнил, что просрочка даже на несколько дней уже считается нарушением условий договора.

Систематические задержки платежей или полная неуплата долга значительно снижают кредитный рейтинг. Также на финансовую историю негативно влияют ряд других факторов:

  • большое количество одновременных кредитов;
  • частые обращения за займами за короткий период;
  • судебные споры с банками или коллекторскими компаниями;
  • игнорирование долгов по кредитным картам или микрозаймам.

Существует ли период, после которого кредитная история "обнуляется"

Финансист подчеркнул, что обнуление кредитной истории через пару лет — это миф.

"На самом деле в Украине информация о кредитных обязательствах сохраняется до 10 лет с момента последнего обновления записи. Это означает, что даже после полного погашения долга данные о просрочке остаются в истории в течение этого периода", — пояснил Яремчик.

Он также добавил, что негативные записи со временем имеют меньшее влияние на решения кредиторов. Если после проблемного кредита человек в течение нескольких лет ответственно пользуется финансовыми продуктами, его кредитный рейтинг постепенно улучшается

Ранее мы писали, что кредиты стали привычными для многих украинцев. Дополнительные деньги часто берут на технику, лечение, ремонт или, чтобы решить финансовые проблемы.

Также мы рассказывали, что в Украине мало кто задумывается о создании финансовой "подушки". А запас денег очень помогает во время экономической нестабильности или непредвиденных ситуаций. При этом следует понять, сколько средств нужно иметь в 2026 году, чтобы не переживать из-за возможной потери работы.

кредиты
Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
