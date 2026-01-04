Відео
Старі помилки — через скільки років обнуляється кредитна історія

Старі помилки — через скільки років обнуляється кредитна історія

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 11:35
Через скільки років українці можуть “відбілити” свою кредитну історію
Люди заповнюють документи. Фото: Pexels

Кредитна історія — це сукупність даних про всі кредитні зобов’язання, тобто, "фінансовий паспорт" людини. Ці дані допомагають банкам оцінити платоспроможність клієнта. Однак інколи кредитна історія може зіпсуватись, наприклад, через проблеми викликані війною. Тож в українців, які опинилися в подібній ситуації, виникає питання, чи існує період, після якого фінансові дані про людину "обнуляються".

Про те, через скільки років "обнуляється" кредитна історія в Україні, у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів фінансист Богдан Яремчик.

Читайте також:

Як можна зіпсувати свою кредитну історію

Найпоширеніша причина погіршення кредитної історії, за словами фінансиста — це несвоєчасна оплата кредитів. Він нагадав, що прострочення навіть на кілька днів уже вважається порушенням умов договору. 

Систематичні затримки платежів або повна несплата боргу значно знижують кредитний рейтинг. Також на фінансову історію негативно впливають низка інших факторів: 

  • велика кількість одночасних кредитів;
  • часті звернення за позиками за короткий період;
  • судові спори з банками чи колекторськими компаніями;
  • ігнорування боргів за кредитними картками або мікропозиками.

Чи існує період, після якого кредитна історія "обнуляється"

Фінансист наголосив, що обнулення кредитної історії через пару років — це міф.

"Насправді в Україні інформація про кредитні зобов’язання зберігається до 10 років з моменту останнього оновлення запису. Це означає, що навіть після повного погашення боргу дані про прострочення залишаються в історії протягом цього періоду", — пояснив Яремчик.

Він також додав, що негативні записи з часом мають менший вплив на рішення кредиторів. Якщо після проблемного кредиту людина протягом кількох років відповідально користується фінансовими продуктами, її кредитний рейтинг поступово покращується

Раніше ми писали, що кредити стали звичними для багатьох українців. Додаткові гроші часто беруть на техніку, лікування, ремонт або щоб розв'язувати фінансові проблеми.

Також ми розповідали, що в Україні мало хто задумується про створення фінансової "подушки". А запас грошей дуже допомагає під час економічної нестабільності або непередбачуваних ситуацій. При цьому слід зрозуміти, скільки коштів потрібно мати у 2026 році, щоб не переживати через можливу втрату роботи.

кредити
Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
