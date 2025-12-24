Фінансова подушка на 2026 — скільки реально треба коштів, щоб почуватися впевнено

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Небагато українців замислюються над формуванням "фінансової подушки", хоча наявність додаткового резерву коштів сильно допомагає в період економічної нестабільності чи непередбачуваних життєвих обставин. Постає питання, яку суму буде достатньо назбирати на 2026 рік, аби не хвилюватися через втрату роботи.

Про це розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Навіщо потрібна фінансова "подушка безпеки"

Так називають певний грошовий резерв, який накопичується з часом і дозволяє людині прожити без стабільного доходу в період відсутності роботи, під час далекого переїзду тощо. Це сума, яку не витрачають на щоденні потреби, коли є регулярний заробіток, а відкладають на "чорний день".

"Це не інвестиційний рахунок і не накопичення на мрію, а саме резерв для життєвих лінійних витрат: оренди або комунальних послуг, харчування, лікування, транспорту тощо", — наголосив фахівець.

У період економічної невизначеності чи глобальних потрясінь, як от повномасштабна війна, така "подушка" зменшує стрес і тривогу через завтрашній день, дає людині час на пошук нової роботи чи адаптацію до змін.

Скільки реально треба коштів у 2026

Достатньо накопичити резерв на 3-6 місяців життєвих витрат. Мінімальна сума на 3 місяці — це базова необхідність для українців, які мають стабільні навички та хороші шанси швидко знайти роботу.

"Накопичення на 6 місяців — це найбільш комфортний рівень для працівників. Він дозволяє не лише витримати момент втрати доходу, але й знайти час на перекваліфікацію чи зміну сфери діяльності", — констатував Яремчик.

Щоб розрахувати реальну суму резерву, треба зважати на особисті витрати. Адже родині з дітьми потрібна більша "фінансова подушка", ніж самостій людині. Хтось може орендувати житло, а в когось є іпотека, яка впливає на бюджет. Так само наявність додаткових джерел заробітку дозволяє почувати себе впевненіше навіть з меншим резервом.

Що ще варто знати українцям

