Безумовний базовий дохід — громадяни якої країни отримують по 800 доларів на рік

Долари в руках. Фото: Pexels

Одна з держав першою у світі запровадила загальнонаціональний безумовний базовий дохід. Додаткові гроші до зарплати будуть отримувати всі громадяни Маршаллових Островів незалежно від віку, працевлаштування та інших індивідуальних обставин.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Реклама

Читайте також:

Скільки платять громадянам

Безумовний дохід передбачений для кожного мешканця тихоокеанської держави з місцевим паспортом. Сума грошової підтримки — близько 200 доларів щоквартально, тобто 800 доларів на рік. Отримати виплати можна різними способами, зокрема:

через прямий банківський переказ;

із використанням паперового чека;

через криптовалюту (стейблкоїн, прив’язаний до долара США).

Фінансування програми відбуватиметься через спеціальний трастовий фонд, відкритий за сприяння Сполучених Штатів Америки. Це так звана компенсація за ядерні випробування, що проводилися на архіпелазі в середині ХХ століття.

Передбачається, що окремий регулярний дохід допоможе громадянам у повсякденному житті та зменшить фінансовий тиск на домогосподарства, підвищить економічну стабільність держави і навіть призупинить активну еміграцію населення.

Громадянство Маршаллових Островів

Згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів та Урядом Республіки Маршаллові острови про взаємне скасування візових вимог від 27.11.2019 р., українці можуть відвідувати тихоокеанську державу без візи. Дозволений строк перебування на основі закордонного паспорта — до 90 днів протягом 180 днів.

Стати громадянином Маршаллових Островів не так просто. Серед доступних варіантів — натуралізація (проживання протягом семи років), репатріація (доведення родинних зв’язків), одруження із власником місцевого паспорта або інвестиції/особливі заслуги.

Найчастіше іноземці обирають саме тривале проживання та інтеграцію в суспільство, оскільки держава не пропонує спрощених програм для набуття громадянства за інвестиційні внески, на противагу деяким іншим острівним країнам.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у Німеччині діє програма підтримки батьків Elterngeld — це фінансова допомога по догляду за дитиною. Сума коштів варіюється від 300 до 1 800 євро на місяць і залежить від індивідуальних обставин.

Також ми писали, що у 2026 році очікується зростання зарплат у Польщі через дефіцит кваліфікованих кадрів, автоматизацію і підвищення мінімальної оплати праці до 4 600-4 800 злотих на місяць.