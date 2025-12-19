Безусловный базовый доход — граждане какой страны получают по 800 долларов в год

Доллары в руках. Фото: Pexels

Одно из государств первым в мире ввело общенациональный безусловный базовый доход. Дополнительные деньги к зарплате будут получать все граждане Маршалловых Островов независимо от возраста, трудоустройства и других индивидуальных обстоятельств.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Сколько платят гражданам

Безусловный доход предусмотрен для каждого жителя тихоокеанского государства с местным паспортом. Сумма денежной поддержки — около 200 долларов ежеквартально, то есть 800 долларов в год. Получить выплаты можно различными способами, в частности:

через прямой банковский перевод;

с использованием бумажного чека;

через криптовалюту (стейблкоин, привязанный к доллару США).

Финансирование программы будет происходить через специальный трастовый фонд, открытый при содействии Соединенных Штатов Америки. Это так называемая компенсация за ядерные испытания, проводившиеся на архипелаге в середине ХХ века.

Предполагается, что отдельный регулярный доход поможет гражданам в повседневной жизни и уменьшит финансовое давление на домохозяйства, повысит экономическую стабильность государства и даже приостановит активную эмиграцию населения.

Гражданство Маршалловых Островов

Согласно Соглашению между Кабинетом Министров и Правительством Республики Маршалловы острова о взаимной отмене визовых требований от 27.11.2019 г., украинцы могут посещать тихоокеанское государство без визы. Разрешенный срок пребывания на основе загранпаспорта — до 90 дней в течение 180 дней.

Стать гражданином Маршалловых Островов не так просто. Среди доступных вариантов — натурализация (проживание в течение семи лет), репатриация (доказательство родственных связей), брак с владельцем местного паспорта или инвестиции/особые заслуги.

Чаще всего иностранцы выбирают именно длительное проживание и интеграцию в общество, поскольку государство не предлагает упрощенных программ для получения гражданства за инвестиционные взносы, в отличие от некоторых других островных стран.

