Безусловный базовый доход — граждане какой страны получают по 800 долларов в год

Эта страна раздает деньги всем гражданам — какой паспорт нужен
Одно из государств первым в мире ввело общенациональный безусловный базовый доход. Дополнительные деньги к зарплате будут получать все граждане Маршалловых Островов независимо от возраста, трудоустройства и других индивидуальных обстоятельств.
Об этом говорится в материале The Guardian.
Сколько платят гражданам
Безусловный доход предусмотрен для каждого жителя тихоокеанского государства с местным паспортом. Сумма денежной поддержки — около 200 долларов ежеквартально, то есть 800 долларов в год. Получить выплаты можно различными способами, в частности:
- через прямой банковский перевод;
- с использованием бумажного чека;
- через криптовалюту (стейблкоин, привязанный к доллару США).
Финансирование программы будет происходить через специальный трастовый фонд, открытый при содействии Соединенных Штатов Америки. Это так называемая компенсация за ядерные испытания, проводившиеся на архипелаге в середине ХХ века.
Предполагается, что отдельный регулярный доход поможет гражданам в повседневной жизни и уменьшит финансовое давление на домохозяйства, повысит экономическую стабильность государства и даже приостановит активную эмиграцию населения.
Гражданство Маршалловых Островов
Согласно Соглашению между Кабинетом Министров и Правительством Республики Маршалловы острова о взаимной отмене визовых требований от 27.11.2019 г., украинцы могут посещать тихоокеанское государство без визы. Разрешенный срок пребывания на основе загранпаспорта — до 90 дней в течение 180 дней.
Стать гражданином Маршалловых Островов не так просто. Среди доступных вариантов — натурализация (проживание в течение семи лет), репатриация (доказательство родственных связей), брак с владельцем местного паспорта или инвестиции/особые заслуги.
Чаще всего иностранцы выбирают именно длительное проживание и интеграцию в общество, поскольку государство не предлагает упрощенных программ для получения гражданства за инвестиционные взносы, в отличие от некоторых других островных стран.
Что еще нужно знать украинцам
