Зарплаты в Польше повысят — сколько будут платить работникам в 2026 году

Человек достает злотые из кошелька. Фото: Pexels

Среди украинцев Польша остается популярной страной для трудоустройства. В 2026 году потребность в кадрах у польских работодателей может измениться. Требования к работникам становятся жестче, однако и уровень оплаты труда будет расти.

О том, какие зарплаты могут ожидать работники в Польше в 2026 году, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказала польский эксперт по финансам Марта Каминская.

Стоит ли ожидать повышения зарплат в Польше в 2026 году

По ее словам, на ситуацию влияют сокращение численности населения, активная внутренняя миграция и постепенное внедрение автоматизации. Потребность в кадрах трансформируется, а работодатели выдвигают все более высокие требования к потенциальным работникам.

Эксперт отмечает, что польские власти уже объявили о поэтапном повышении минимальной зарплаты до 4 600-4 800 злотых. В пересчете это около 54-56 тысяч гривен. Такое решение приведет к росту оплаты труда и в других отраслях экономики.

Какие зарплаты будут получать работники в Польше в 2026 году

По прогнозам эксперта, в 2026 году зарплаты в Польше будут выглядеть так:

Промышленность и складская логистика: 25-33 злотых "на руки" в час, или примерно 4 500-6 500 злотых в месяц. Строительство: 30-45 злотых нетто в час, что составляет от 6 000 до более 9 000 злотых ежемесячно. Транспорт и международные перевозки (водители C+E): 7 000-11 000 злотых нетто с учетом суточных, бонусов и командировок. Сфера HoReCa (отели, рестораны, кофейни): 20-27 злотых в час "на руки", или 4 000-5 500 злотых в месяц. Опытные повара могут зарабатывать до 7 000 злотых. Социальные услуги и уход: в среднем 4 500-6 500 злотых нетто в месяц. ИТ-сфера: от 10 000 до 25 000 злотых брутто в месяц в зависимости от специализации и опыта.

"В большинстве отраслей зарплаты несколько вырастут, но конкуренция среди работников тоже станет сильнее", — убеждена Марта Каминская.

По ее словам, ключевыми факторами при выборе кандидатов в работодатели все чаще становятся наличие подтвержденной квалификации, практического опыта и знания польского языка как минимум на уровне B1.

