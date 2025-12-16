Зарплати в Польщі підвищать — скільки платитимуть працівникам у 2026 році

Людина дістає злоті з гаманця. Фото: Pexels

Серед українців Польща залишається популярною країною для працевлаштування. У 2026 році потреба в кадрах у польських роботодавців може змінитись. Вимоги до працівників стають жорсткішими, однак і рівень оплати праці зростатиме.

Про те, на які зарплати можуть очікувати працівники в Польщі у 2026 році, у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповіла польська експертка з фінансів Марта Камінська.

Чи варто очікувати на підвищення зарплат в Польщі у 2026 році

За її словами, на ситуацію впливають скорочення чисельності населення, активна внутрішня міграція та поступове впровадження автоматизації. Потреба в кадрах трансформується, а роботодавці висувають дедалі вищі вимоги до потенційних працівників.

Експертка зазначає, що польська влада вже оголосила про поетапне підвищення мінімальної зарплати до 4 600–4 800 злотих. У перерахунку це близько 54–56 тисяч гривень. Таке рішення призведе до зростання оплати праці й в інших галузях економіки.

Які зарплати отримуватимуть працівники в Польщі у 2026 році

За прогнозами експертки, у 2026 році зарплати в Польщі виглядатимуть так:

Промисловість і складська логістика: 25–33 злотих "на руки" за годину, або приблизно 4 500–6 500 злотих на місяць. Будівництво: 30–45 злотих нетто за годину, що становить від 6 000 до понад 9 000 злотих щомісяця. Транспорт і міжнародні перевезення (водії C+E): 7 000–11 000 злотих нетто з урахуванням добових, бонусів і відряджень. Сфера HoReCa (готелі, ресторани, кав’ярні): 20–27 злотих за годину "на руки", або 4 000–5 500 злотих на місяць. Досвідчені кухарі можуть заробляти до 7 000 злотих. Соціальні послуги та догляд: у середньому 4 500–6 500 злотих нетто на місяць. ІТ-сфера: від 10 000 до 25 000 злотих брутто на місяць залежно від спеціалізації та досвіду.

"У більшості галузей зарплати дещо зростуть, але конкуренція серед працівників теж стане сильнішою", — переконана Марта Камінська.

За її словами, ключовими факторами при виборі кандидатів у роботодавці дедалі частіше стають наявність підтвердженої кваліфікації, практичного досвіду та знання польської мови щонайменше на рівні B1.

