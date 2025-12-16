Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зарплати в Польщі — на скільки зростуть суми у 2026 році

Зарплати в Польщі — на скільки зростуть суми у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 11:40
Зарплати в Польщі підвищать — скільки платитимуть працівникам у 2026 році
Людина дістає злоті з гаманця. Фото: Pexels

Серед українців Польща залишається популярною країною для працевлаштування. У 2026 році потреба в кадрах у польських роботодавців може змінитись. Вимоги до працівників стають жорсткішими, однак і рівень оплати праці зростатиме.

Про те, на які зарплати можуть очікувати працівники в Польщі у 2026 році, у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповіла польська експертка з фінансів Марта Камінська.

Реклама
Читайте також:

Чи варто очікувати на підвищення зарплат в Польщі у 2026 році

За її словами, на ситуацію впливають скорочення чисельності населення, активна внутрішня міграція та поступове впровадження автоматизації. Потреба в кадрах трансформується, а роботодавці висувають дедалі вищі вимоги до потенційних працівників.

Експертка зазначає, що польська влада вже оголосила про поетапне підвищення мінімальної зарплати до 4 600–4 800 злотих. У перерахунку це близько 54–56 тисяч гривень. Таке рішення призведе до зростання оплати праці й в інших галузях економіки.

Які зарплати отримуватимуть працівники в Польщі у 2026 році

За прогнозами експертки, у 2026 році зарплати в Польщі виглядатимуть так:

  1. Промисловість і складська логістика: 25–33 злотих "на руки" за годину, або приблизно 4 500–6 500 злотих на місяць.
  2. Будівництво: 30–45 злотих нетто за годину, що становить від 6 000 до понад 9 000 злотих щомісяця.
  3. Транспорт і міжнародні перевезення (водії C+E): 7 000–11 000 злотих нетто з урахуванням добових, бонусів і відряджень.
  4. Сфера HoReCa (готелі, ресторани, кав’ярні): 20–27 злотих за годину "на руки", або 4 000–5 500 злотих на місяць. Досвідчені кухарі можуть заробляти до 7 000 злотих.
  5. Соціальні послуги та догляд: у середньому 4 500–6 500 злотих нетто на місяць.
  6. ІТ-сфера: від 10 000 до 25 000 злотих брутто на місяць залежно від спеціалізації та досвіду.

"У більшості галузей зарплати дещо зростуть, але конкуренція серед працівників теж стане сильнішою", — переконана Марта Камінська.

За її словами, ключовими факторами при виборі кандидатів у роботодавці дедалі частіше стають наявність підтвердженої кваліфікації, практичного досвіду та знання польської мови щонайменше на рівні B1.

Раніше ми писали, що після початку війни багато українців виїхали за межі країни. Багато хто знайшов роботу в Польщі та отримує там дохід.

Також ми розповідали, що водії в Польщі зобов’язані мати в авто аварійний трикутник і робочий вогнегасник. При цьому існують предмети, наявність яких у машині може призвести до штрафу.

Польща зарплати виплати робота українці в Польщі працевлаштування
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації