Фінансова подушка у 2026 — як правильно розрахувати суму і де зберігати гроші

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Домогтися фінансової стабільності під час повномасштабної війни важко, але можливо. Українцям радять формувати грошовий резерв, відкладаючи частину коштів із зарплати і соцвиплат. Навіть невеликий запас зменшує тривожність і страх перед завтрашнім днем.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансиста Богдана Яремчика, в яких місцях тримати грошову "подушку безпеки".

Реклама

Читайте також:

З яких витрат формувати резерв

Перше питання, яке виникає в українців, зазвичай стосується правильного розрахунку власної фінансової подушки. Аби відкладених коштів точно вистачило принаймні на місяць життя без стабільного заробітку, необхідно формувати суму, яка складається з реальних витрат.

Експерт порекомендував визначити основні статті видатків, які завжди "їдять" найбільшу частину сімейного бюджет. У список найчастіше входить:

оренда чи обслуговування житла;

комунальні платежі;

харчування;

витрати на проїзд;

медичне обслуговування;

мінімальна сума на непередбачувані витрати.

"Щоб отримати точну цифру, варто підсумувати свої щомісячні витрати та помножити на кількість місяців, які ви хочете "захистити" резервом", — порадив Богдан Яремчик.

Де зберігати подушку безпеки

Важливою частиною фінансового планування є визначення безпечного місця для зберігання відкладних коштів. Нерідко українці тримають свій резерв вдома у готівці: це непоганий варіант, однак необхідно поділити суму на кілька джерел, аби уникнути неочікуваних проблем.

Окрім дому, гроші можна зберігати на депозитному банківському рахунку, примножуючи дохід завдяки певному відсотку. Плюс не завадить поділити фінансову подушку на дві частини, одну з яких поклавши на окремий ощадний рахунок для мінімізації ризиків від спонтанних витрат.

Нагадаємо, курси валют в Україні нестабільні, вартість долара та євро різко підвищилася у грудні 2025 року. Перед Різдвом можливі коливання, тому необхідно уникати обмінних операцій з великими сумами.

Також ми писали, що чекає українців у Німеччині з 1 січня 2026 року. Передбачається підвищення мінімальної зарплати і дитячих виплат Kindergeld. Плюс почне працювати так званий "роумінговий безвіз".