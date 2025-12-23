Видео
Как рассчитать и где держать "финансовую подушку" — три места

Дата публикации 23 декабря 2025 12:35
Финансовая подушка в 2026 — как правильно рассчитать сумму и где хранить деньги
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Добиться финансовой стабильности во время полномасштабной войны трудно, но возможно. Украинцам советуют формировать денежный резерв, откладывая часть средств с зарплаты и соцвыплат. Даже небольшой запас уменьшает тревожность и страх перед завтрашним днем.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансиста Богдана Яремчика, в каких местах держать денежную "подушку безопасности".

Из каких расходов формировать резерв

Первый вопрос, который возникает в украинцев, обычно касается правильного расчета собственной финансовой подушки. Чтобы отложенных средств точно хватило по крайней мере на месяц жизни без стабильного заработка, необходимо формировать сумму, которая состоит из реальных расходов.

Эксперт порекомендовал определить основные статьи расходов, которые всегда "едят" наибольшую часть семейного бюджета. В список чаще всего входит:

  • аренда или обслуживание жилья;
  • коммунальные платежи;
  • питание;
  • расходы на проезд;
  • медицинское обслуживание;
  • минимальная сумма на непредвиденные расходы.

"Чтобы получить точную цифру, стоит суммировать свои ежемесячные расходы и умножить на количество месяцев, которые вы хотите "защитить" резервом", — посоветовал Богдан Яремчик.

Где хранить подушку безопасности

Важной частью финансового планирования является определение безопасного места для хранения отложенных денег. Нередко украинцы держат свой резерв дома в наличных: это неплохой вариант, однако необходимо разделить сумму на несколько источников, дабы избежать неожиданных проблем.

Кроме дома, деньги можно хранить на депозитном банковском счете, приумножая доход благодаря определенному проценту. Плюс не помешает разделить финансовую подушку на две части, одну из которых положив на отдельный сберегательный счет для минимизации рисков от спонтанных расходов.

Напомним, курсы валют в Украине нестабильны, стоимость доллара и евро резко повысилась в декабре 2025 года. Перед Рождеством возможны колебания, поэтому необходимо избегать обменных операций с крупными суммами.

Также мы писали, что ждет украинцев в Германии с 1 января 2026 года. Предполагается повышение минимальной зарплаты и детских выплат Kindergeld. Плюс начнет работать так называемый "роуминговый безвиз".

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
