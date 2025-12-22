Нововведения января 2026 — к каким важным изменениям готовиться украинцам

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Январь 2026 года принесет украинцам много важных финансовых нововведений. Они коснутся зарплаты учителей, выплат при рождении ребенка и социальных стандартов. Стоит заранее узнать, к чему готовиться с наступлением 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие три нововведения ждут украинцев в январе.

Реклама

Читайте также:

Изменения для украинцев и бизнеса

В начале декабря народные депутаты приняли в целом Государственный бюджет на 2026 год, которым утвердили увеличение социальных стандартов. В частности с 1 января стоит ждать повышения минимальной зарплаты и пенсии, прожиточного минимума, а также налоговых обязательств для предпринимателей.

Новые суммы будут находиться на таком уровне:

минимальная зарплата — 8 647 грн (+647 грн);

минимальная пенсия — 2 595 грн (+234 грн);

общий прожиточный минимум — 3 209 грн (289 грн);

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 328 грн (+300 грн).

Некоторые налоги для украинцев тоже вырастут, поскольку они зависят от минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Во-первых, ФЛП 1 группы будут платить 332,8 грн ЕН вместо 302,8 грн, ФЛП 2 группы — 1 729,4 грн вместо 1 600 грн.

Во-вторых, военный сбор будет находиться на уровне 864,7 грн/мес. вместо 800 грн для представителей обеих групп упрощенной системы. Единый социальный взнос зафиксируется на сумме 1 902,34 грн/мес. вместо 1 760 грн для всех украинцев, которые его платят.

В-третьих, изменятся годовые лимиты дохода: для ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Что будет с зарплатой учителей

В госбюджете также предусмотрели повышение заработной платы педагогических сотрудников. Планируется увеличение должностных окладов учителей в два этапа в течение 2026 года, однако первый реализуют уже с 1 января.

С наступлением нового года педагогам будут выплачивать на 30% больше. Изменение коснется всех — даже молодых работников без стажа, которые не имеют права на надбавки или доплаты. А с 1 сентября запланировали повышение на 20%, следовательно общий показатель роста составит 50% в 2026 году.

"Сейчас молодой учитель получает на руки где-то 6 200 гривен оклада, а с доплатой — около 8 200 грн. Это абсолютно демотивирует", — рассказал председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на официальном сайте Верховной Рады.

Выплаты при рождении ребенка

Третье нововведение коснется родителей. На выплаты украинским семьям с детьми предусмотрели 24,5 млрд гривен. Новые суммы государственной поддержки с 1 января 2026 года составят:

единовременная выплата при рождении ребенка — 50 000 грн вместо 10 000 грн;

ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1 года — 7 000 грн вместо 860 грн (за ребенком с инвалидностью — 10 500 грн);

выплаты по программе "єЯсла" — 8 000 грн/мес. для ухода за ребенком от 1 до 3 лет (за ребенком с инвалидностью — 12 000 грн);

единовременная денежная поддержка ученикам первых классов по программе "Пакет школьника" — 5 000 гривен.

В целом расходы в государственном бюджете на социальную помощь и финансовую защиту населения находятся на втором месте по величине после объемов расходов на безопасность и оборону.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, до 31 декабря 2025 года пенсионеры за рубежом, ВПЛ и жители оккупированных территорий должны пройти ежегодную идентификацию. Иначе с 1 января денежные выплаты могут прекратить.

Также мы писали, что в 2025 году право на пенсию в Украине наступает после приобретения стажа не менее 32 лет в возрасте 60 лет. Если минимального стажа нет, вместо пенсии назначают государственную соцпомощь.