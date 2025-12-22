Нововведення січня 2026 — до яких важливих змін готуватися українцям

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Січень 2026 року принесе українцям багато важливих фінансових нововведень. Вони торкнуться зарплати вчителів, виплат при народженні дитини і соціальних стандартів. Варто заздалегідь дізнатися, до чого готуватися з настанням 2026 року.

які три нововведення чекають українців у січні.

Зміни для українців та бізнесу

На початку грудня народні депутати ухвалили в цілому Державний бюджет на 2026 рік, яким затвердили збільшення соціальних стандартів. Зокрема з 1 січня варто чекати підвищення мінімальної зарплати і пенсії, прожиткового мінімуму, а також податкових зобов’язань для підприємців.

Нові суми перебуватимуть на такому рівні:

мінімальна зарплата — 8 647 грн (+647 грн);

мінімальна пенсія — 2 595 грн (+234 грн);

загальний прожитковий мінімум — 3 209 грн (289 грн);

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн (+300 грн).

Деякі податки для українців теж зростуть, оскільки вони залежать від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. По-перше, ФОП 1 групи платитимуть 332,8 грн ЄП замість 302,8 грн, ФОП 2 групи — 1 729,4 грн замість 1 600 грн.

По-друге, військовий збір перебуватиме на рівні 864,7 грн/міс. замість 800 грн для представників обох груп спрощеної системи. Єдиний соціальний внесок зафіксується на сумі 1 902,34 грн/міс. замість 1 760 грн для всіх українців, які його сплачують.

По-третє, зміняться річні ліміти доходу: для ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Що буде з зарплатою вчителів

В держбюджеті також передбачили підвищення заробітної плати педагогічних працівників. Планується збільшення посадових окладів вчителів у два етапи протягом 2026 року, однак перший реалізують вже з 1 січня.

З настанням нового року педагогам будуть виплачувати на 30% більше. Зміна торкнеться всіх — навіть молодих працівників без стажу, які не мають права на надбавки чи доплати. А з 1 вересня запланували підвищення на 20%, отже загальний показник зростання складе 50% у 2026 році.

"Зараз молодий учитель отримує на руки десь 6 200 гривень окладу, а з доплатою — близько 8 200 грн. Це абсолютно демотивує", — розповів голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак на офіційному сайті Верховної Ради.

Виплати при народженні дитини

Третє нововведення торкнеться батьків. На виплати українським сім’ям із дітьми передбачили 24,5 млрд гривень. Нові суми державної підтримки з 1 січня 2026 року становитимуть:

одноразова виплата при народженні дитини — 50 000 грн замість 10 000 грн;

щомісячна допомога для догляду за дитиною до 1 року — 7 000 грн замість 860 грн (за дитиною з інвалідністю — 10 500 грн);

виплати за програмою "єЯсла" — 8 000 грн/міс. для догляду за дитиною від 1 до 3 років (за дитиною з інвалідністю — 12 000 грн);

одноразова грошова підтримка учням перших класів за програмою "Пакунок школяра" — 5 000 гривень.

Загалом видатки в державному бюджеті на соціальну допомогу і фінансовий захист населення перебувають на другому місці за величиною після обсягів витрат на безпеку й оборону.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, до 31 грудня 2025 року пенсіонери за кордоном, ВПО та мешканці окупованих територій повинні пройти щорічну ідентифікацію. Інакше з 1 січня грошові виплати можуть припинити.

Також ми писали, що у 2025 році право на пенсію в Україні настає після набуття стажу щонайменше 32 роки у віці 60 років. Якщо мінімального стажу немає, замість пенсії призначають державну соцдопомогу.