Финансовая подушка на 2026 — сколько реально надо денег, чтобы чувствовать себя уверенно

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Немногие украинцы задумываются над формированием "финансовой подушки", хотя наличие дополнительного резерва сильно помогает в период экономической нестабильности или непредсказуемых жизненных обстоятельств. Возникает вопрос, какую сумму будет достаточно собрать на 2026 год, чтобы не волноваться из-за потери работы.

Об этом рассказал финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама

Читайте также:

Зачем нужна финансовая "подушка безопасности"

Так называют определенный денежный резерв, который накапливается со временем и позволяет человеку прожить без стабильного дохода в период отсутствия работы, во время дальнего переезда и тому подобное. Это сумма, которую не тратят на ежедневные нужды, когда есть регулярный заработок, а откладывают на "черный день".

"Это не инвестиционный счет и не накопление на мечту, а именно резерв для жизненных линейных расходов: аренды или коммунальных услуг, питания, лечения, транспорта и т.д.", — подчеркнул специалист.

В период экономической неопределенности или глобальных потрясений, таких как полномасштабная война, "подушка" уменьшает стресс и тревогу из-за завтрашнего дня, дает человеку время на поиск новой работы или адаптацию к изменениям.

Сколько реально надо денег в 2026

Достаточно накопить резерв на 3-6 месяцев жизненных расходов. Минимальная сумма на 3 месяца — это базовая необходимость для украинцев, имеющих стабильные навыки и хорошие шансы быстро найти работу.

"Накопление на 6 месяцев — это наиболее комфортный уровень для работников. Он позволяет не только выдержать момент потери дохода, но и найти время на переквалификацию или смену сферы деятельности", — констатировал Яремчик.

Чтобы рассчитать реальную сумму резерва, надо учитывать личные расходы. Ведь семье с детьми нужна большая "финансовая подушка", чем самостоятельному человеку. Кто-то может арендовать жилье, а у кого-то есть ипотека, влияющая на бюджет. Так же наличие дополнительных источников заработка позволяет чувствовать себя увереннее даже с меньшим резервом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на Маршалловых Островах всем гражданам раздают деньги — по 200 долларов ежеквартально. Это общенациональный безусловный базовый доход, предусмотренный для каждого человека.

Также мы писали, что доходы украинцев в Польше могут вырасти в ближайшее время. Прогнозируется конкуренция среди работодателей за квалифицированных сотрудников, особенно в отраслях, где работает много украинцев.