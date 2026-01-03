Правда про небезпечні кредити — у яких випадках можна втратити квартиру, авто і заощадження

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Споживчі кредити давно стали звичним фінансовим інструментом для українців. Їх використовують для купівлі техніки, оплати послуг, лікування, ремонту або покриття тимчасових фінансових труднощів.

Новини.LIVE розбирались, за яких умов такі позики можуть становити серйозний ризик для особистого бюджету та фінансової стабільності сім'ї.

Кредити, якщо немає стабільного доходу

Однією з найбільших фінансових загроз є оформлення споживчого кредиту за відсутності стабільного або прогнозованого доходу, розповіла Новини.LIVE фінансовий консультант Олена Коник.

Вона наголосила, що у разі втрати роботи, зменшення заробітної плати або нерегулярних виплат обслуговування боргу стає складним.

"Особливо ризикованими вважаються кредити для осіб із тимчасовою зайнятістю, сезонною роботою або без офіційного працевлаштування. У таких випадках навіть незначне прострочення може призвести до штрафів і погіршення кредитної історії", — зазначила експертка.

Високі відсоткові ставки та приховані платежі

Небезпеку, за її словами, становлять також кредити з високою реальною річною процентною ставкою.

"Часто реклама акцентує увагу на "нульових" або мінімальних відсотках, однак фактична вартість позики формується з урахуванням комісій, страхування та додаткових платежів. Особливо це стосується короткострокових споживчих кредитів та мікропозик, де ефективна ставка може бути значно вищою за середньоринкову", — пояснила Олена Коник.

За несприятливих умов борг може швидко зрости, створюючи фінансове навантаження, яке складно контролювати.

"Простими словами: взяли 5 тисяч гривень мікрозайму, прострочили на тиждень — і вже повинні віддати 15 тисяч", — додала Коник.

Кредитування для покриття поточних витрат

Кредити для оплати повсякденних витрат: продуктів, комунальних послуг або оренди житла, за словами фінансової консультантки, є дуже ризикованими. Такі позики не створюють доданої вартості та не покращують фінансове становище позичальника в довгостроковій перспективі.

"У разі накопичення кількох таких кредитів виникає ризик боргової залежності, коли нові позики оформлюються для погашення попередніх. І вийти з такого боргового кола дуже важко", — наголосила вона.

Надмірне кредитне навантаження

"Споживчі кредити стають небезпечними, коли сукупні щомісячні виплати перевищують безпечний рівень для бюджету — тобто 30-40% щомісячного доходу. Перевищення цього порогу знижує фінансову гнучкість, ускладнює формування заощаджень і робить позичальника вразливим до будь-яких непередбачуваних витрат", — підкреслила Коник.

Короткі строки погашення

Кредити з дуже коротким терміном погашення, за її словами, також несуть підвищені ризики. За обмеженого часу на виплату боргу фінансове навантаження на позичальника різко зростає. У разі прострочення нараховуються штрафи та пені, що додатково погіршує ситуацію.

"Найчастіше з такою ситуацією стикаються клієнти мікрофінансових організацій, де прострочення навіть на кілька днів може мати суттєві фінансові наслідки", — зазначила експертка.

Вона поділилася історією одного клієнта, який втратив квартиру через кредити.

"Він грав на біржі. І йому терміново знадобилось 10 тисяч доларів, щоб потенційно отримати більший прибуток. В результаті він узяв в купі мікрокредитних організацій гроші, однак очікуваного прибутку не отримав. Був вимушений швидко продати свою квартиру, фактично за безцінь, щоб розрахуватися з драконівськими відсотками за прострочені кредити", — розповіла фінансова консультантка.

Відсутність фінансового резерву

Олена Коник наголосила: якщо у позичальника немає фінансової "подушки безпеки" — брати споживчі кредити дуже ризиковано, оскільки будь-яка непередбачувана ситуація може призвести до прострочення платежів.

Недостатнє ознайомлення з умовами договору

Ще одним фактором ризику є поверхневе ознайомлення з кредитним договором.

"В результаті людина може зіткнутися з додатковими витратами на обслуговування кредиту через нерозуміння умов нарахування відсотків, штрафів, можливості реструктуризації або дострокового погашення", — зазначила фінансова консультантка.

Вона додала, що при оформленні кредиту необхідно уважно читати всі пункти договору та звертати увагу на повну вартість кредиту, а не лише на заявлену процентну ставку.

"Споживчі кредити в Україні можуть бути корисним фінансовим інструментом за умови зваженого використання. Водночас вони стають небезпечними у випадках нестабільного доходу, високих відсоткових ставок, надмірного боргового навантаження та відсутності фінансового резерву", — вважає експертка.

Усвідомлений підхід до кредитування, реалістична оцінка власних можливостей і фінансова дисципліна залишаються ключовими чинниками зниження ризиків для позичальників, резюмувала Олена Коник.

