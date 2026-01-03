Правда об опасных кредитах — в каких случаях можно потерять квартиру, авто и сбережения

Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE

Потребительские кредиты давно стали привычным финансовым инструментом для украинцев. Их используют для покупки техники, оплаты услуг, лечения, ремонта или покрытия временных финансовых трудностей.

Новини.LIVE разбирались, при каких условиях такие займы могут представлять серьезный риск для личного бюджета и финансовой стабильности семьи.

Реклама

Читайте также:

Кредиты, если нет стабильного дохода

Одной из самых больших финансовых угроз является оформление потребительского кредита при отсутствии стабильного или прогнозируемого дохода, рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

Она подчеркнула, что в случае потери работы, уменьшения заработной платы или нерегулярных выплат обслуживание долга становится сложным.

"Особенно рискованными считаются кредиты для лиц с временной занятостью, сезонной работой или без официального трудоустройства. В таких случаях даже незначительная просрочка может привести к штрафам и ухудшению кредитной истории", — отметила эксперт.

Высокие процентные ставки и скрытые платежи

Опасность, по ее словам, представляют также кредиты с высокой реальной годовой процентной ставкой.

"Часто реклама акцентирует внимание на "нулевых" или минимальных процентах, однако фактическая стоимость займа формируется с учетом комиссий, страхования и дополнительных платежей. Особенно это касается краткосрочных потребительских кредитов и микрозаймов, где эффективная ставка может быть значительно выше среднерыночной", — пояснила Елена Коник.

При неблагоприятных условиях долг может быстро вырасти, создавая финансовую нагрузку, которую сложно контролировать.

"Простыми словами: взяли 5 тысяч гривен микрозайма, просрочили на неделю — и уже должны отдать 15 тысяч", — добавила Коник.

Кредитование для покрытия текущих расходов

Кредиты для оплаты повседневных расходов: продуктов, коммунальных услуг или аренды жилья, по словам финансового консультанта, являются очень рискованными. Такие займы не создают добавленной стоимости и не улучшают финансовое положение заемщика в долгосрочной перспективе.

"В случае накопления нескольких таких кредитов возникает риск долговой зависимости, когда новые займы оформляются для погашения предыдущих. И выйти из такого долгового круга очень трудно", — подчеркнула она.

Чрезмерная кредитная нагрузка

"Потребительские кредиты становятся опасными, когда совокупные ежемесячные выплаты превышают безопасный уровень для бюджета — то есть 30-40% ежемесячного дохода. Превышение этого порога снижает финансовую гибкость, затрудняет формирование сбережений и делает заемщика уязвимым к любым непредвиденным расходам", — подчеркнула Коник.

Короткие сроки погашения

Кредиты с очень коротким сроком погашения, по ее словам, также несут повышенные риски. При ограниченном времени на выплату долга финансовая нагрузка на заемщика резко возрастает. В случае просрочки начисляются штрафы и пени, что дополнительно усугубляет ситуацию.

"Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются клиенты микрофинансовых организаций, где просрочка даже на несколько дней может иметь существенные финансовые последствия", — отметила эксперт.

Она поделилась историей одного клиента, который потерял квартиру из-за кредитов.

"Он играл на бирже. И ему срочно понадобилось 10 тысяч долларов, чтобы потенциально получить большую прибыль. В результате он взял в микрокредитных организациях деньги, однако ожидаемой прибыли не получил. Был вынужден быстро продать свою квартиру, фактически за бесценок, чтобы рассчитаться с драконовскими процентами за просроченные кредиты", — рассказала финансовый консультант.

Отсутствие финансового резерва

Елена Коник подчеркнула: если у заемщика нет финансовой "подушки безопасности" — брать потребительские кредиты очень рискованно, поскольку любая непредвиденная ситуация может привести к просрочке платежей.

Недостаточное ознакомление с условиями договора

Еще одним фактором риска является поверхностное ознакомление с кредитным договором.

"В результате человек может столкнуться с дополнительными расходами на обслуживание кредита из-за непонимания условий начисления процентов, штрафов, возможности реструктуризации или досрочного погашения", — отметила финансовый консультант.

Она добавила, что при оформлении кредита необходимо внимательно читать все пункты договора и обращать внимание на полную стоимость кредита, а не только на заявленную процентную ставку.

"Потребительские кредиты в Украине могут быть полезным финансовым инструментом при условии взвешенного использования. В то же время они становятся опасными в случаях нестабильного дохода, высоких процентных ставок, чрезмерной долговой нагрузки и отсутствия финансового резерва", — считает эксперт.

Осознанный подход к кредитованию, реалистичная оценка собственных возможностей и финансовая дисциплина остаются ключевыми факторами снижения рисков для заемщиков, резюмировала Елена Коник.

Ранее мы рассказывали, кому выплачивать кредит, если банк обанкротился. Также разобрались, почему банк может не пропустить заявку на єОселю.