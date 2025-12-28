Фінанси українців у 2026 році — що буде з зарплатами, пенсіями і податками

Купюри по 500 грн. Фото: НБУ/Flickr

Фінанси українців чекають позитивні зміни у 2026 році. Передбачається підвищення соціальних стандартів і зростання зарплати вчителів. З іншого боку, доведеться миритися зі збільшенням податкового навантаження.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у січні 2026 року.

Зарплати і прожитковий мінімум

Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, будуть оновлені соціальні стандарти. По-перше, мінімальна зарплата зафіксується на рівні 8 647 грн, а "на руки" працівникам видаватимуть 6 658,19 грн після відрахування обов’язкових податків і зборів.

По-друге, зміняться показники прожиткового мінімуму для різних демографічних груп. Нові розміри, що впливають на соціальні виплати, будуть такими:

загальний ПМ — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних громадян — 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

По-третє, зарплату педагогічних працівників підвищать на 30% з 1 січня. Оновлення торкнеться саме посадового окладу, натомість всі звичні надбавки і доплати залишаться. Другий етап запланований на 1 вересня 2026 року — ще плюс 20% до доходу вчителів. Загалом прогнозується мінімальна сума на рівні близько 20 000 грн.

Що буде з пенсіями українців

У 2026 році зміняться суми пенсійного забезпечення. З 1 січня мінімальна виплата для осіб, які втратили працездатність, підвищиться до 2 595 грн (орієнтовно 9% приросту). А максимальна пенсія обмежиться розміром 25 950 грн замість 23 610 грн у 2025-му.

Доплата за понаднормовий стаж перебуватиме на рівні 20 грн 95 коп. за кожен рік. А компенсація за проживання на радіаційно забруднених територіях, зокрема у Чорнобильській зоні, становитиме 2 595 грн (додатково до основного пенсійного забезпечення).

Податки у 2026 році

Деякі розміри податкового навантаження залежать від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Тому підвищення соціальних стандартів призведе до перерахунку обов’язкових витрат фізичних осіб-підприємців і не тільки. З 1 січня доведеться платити:

військовий збір для ФОП 1-2 групи — 864,7 грн/міс.;

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,8 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,4 грн/міс.

Від розміру "мінімалки" ще залежать річні ліміти доходу. Вони виростуть до таких сум: для ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1167 МЗП). Іншими словами, підприємці на спрощеній системі зможуть більше заробити протягом 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, доходи українців у Польщі можуть зрости з січня 2026 року, оскільки роботодавці намагатимуться втримати кваліфікованих працівників. Зміни торкнуться галузей, де традиційно багато українців.

Також ми писали, що гарантований мінімум грошового забезпечення військовослужбовців у 2026 році буде становити 20 130 грн без урахування надбавок. З ними виплати можуть сягати 200 000 грн і більше на місяць.