Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Коснется всех украинцев — что будет с нашими финансами в 2026

Коснется всех украинцев — что будет с нашими финансами в 2026

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 16:20
Финансы украинцев в 2026 году — что будет с зарплатами, пенсиями и налогами
Купюры по 500 грн. Фото: НБУ/Flickr

Финансы украинцев ждут позитивные изменения в 2026 году. Предполагается повышение социальных стандартов и рост зарплаты учителей. С другой стороны, придется мириться с увеличением налоговой нагрузки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в январе 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Зарплаты и прожиточный минимум

Согласно Государственному бюджету на 2026 год, будут обновлены социальные стандарты. Во-первых, минимальная зарплата зафиксируется на уровне 8 647 грн, а "на руки" сотрудникам будут выдавать 6 658,19 грн после отчисления обязательных налогов и сборов.

Во-вторых, изменятся показатели прожиточного минимума для разных демографических групп. Новые размеры, влияющие на социальные выплаты, будут такими:

  • общий ПМ — 3 209 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных граждан — 3 328 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

В-третьих, зарплату педагогических работников повысят на 30% с 1 января. Обновление коснется именно должностного оклада, зато все привычные надбавки и доплаты останутся. Второй этап запланирован на 1 сентября 2026 года — еще плюс 20% к доходу учителей. В целом прогнозируется минимальная сумма на уровне около 20 000 грн.

Что будет с пенсиями украинцев

В 2026 году изменятся суммы пенсионного обеспечения. С 1 января минимальная выплата для лиц, утративших трудоспособность, повысится до 2 595 грн (ориентировочно 9% прироста). А максимальная пенсия ограничится размером 25 950 грн вместо 23 610 грн в 2025-м.

Доплата за сверхурочный стаж будет находиться на уровне 20 грн 95 коп. за каждый год. А компенсация за проживание на радиационно загрязненных территориях, в частности в Чернобыльской зоне, составит 2 595 грн (дополнительно к основному пенсионному обеспечению).

Налоги в 2026 году

Некоторые размеры налоговой нагрузки зависят от минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Поэтому повышение социальных стандартов приведет к перерасчету обязательных расходов физических лиц-предпринимателей и не только. С 1 января придется платить:

  • военный сбор для ФЛП 1-2 группы — 864,7 грн/мес;
  • единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес;
  • единый налог для ФЛП 1 группы — 332,8 грн/мес;
  • единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,4 грн/мес.

От размера "минималки" еще зависят годовые лимиты дохода. Они вырастут до таких сумм: для ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 МЗП). Иными словами, предприниматели на упрощенной системе смогут больше заработать в течение 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, доходы украинцев в Польше могут вырасти с января 2026 года, поскольку работодатели будут пытаться удержать квалифицированных сотрудников. Изменения коснутся отраслей, где традиционно много украинцев.

Также мы писали, что гарантированный минимум денежного обеспечения военнослужащих в 2026 году будет составлять 20 130 грн без учета надбавок. С ними выплаты могут достигать 200 000 грн и больше в месяц.

зарплаты пенсии налоги прожиточный минимум финансы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации