Финансы украинцев в 2026 году — что будет с зарплатами, пенсиями и налогами

Купюры по 500 грн. Фото: НБУ/Flickr

Финансы украинцев ждут позитивные изменения в 2026 году. Предполагается повышение социальных стандартов и рост зарплаты учителей. С другой стороны, придется мириться с увеличением налоговой нагрузки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в январе 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Зарплаты и прожиточный минимум

Согласно Государственному бюджету на 2026 год, будут обновлены социальные стандарты. Во-первых, минимальная зарплата зафиксируется на уровне 8 647 грн, а "на руки" сотрудникам будут выдавать 6 658,19 грн после отчисления обязательных налогов и сборов.

Во-вторых, изменятся показатели прожиточного минимума для разных демографических групп. Новые размеры, влияющие на социальные выплаты, будут такими:

общий ПМ — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных граждан — 3 328 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

В-третьих, зарплату педагогических работников повысят на 30% с 1 января. Обновление коснется именно должностного оклада, зато все привычные надбавки и доплаты останутся. Второй этап запланирован на 1 сентября 2026 года — еще плюс 20% к доходу учителей. В целом прогнозируется минимальная сумма на уровне около 20 000 грн.

Что будет с пенсиями украинцев

В 2026 году изменятся суммы пенсионного обеспечения. С 1 января минимальная выплата для лиц, утративших трудоспособность, повысится до 2 595 грн (ориентировочно 9% прироста). А максимальная пенсия ограничится размером 25 950 грн вместо 23 610 грн в 2025-м.

Доплата за сверхурочный стаж будет находиться на уровне 20 грн 95 коп. за каждый год. А компенсация за проживание на радиационно загрязненных территориях, в частности в Чернобыльской зоне, составит 2 595 грн (дополнительно к основному пенсионному обеспечению).

Налоги в 2026 году

Некоторые размеры налоговой нагрузки зависят от минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Поэтому повышение социальных стандартов приведет к перерасчету обязательных расходов физических лиц-предпринимателей и не только. С 1 января придется платить:

военный сбор для ФЛП 1-2 группы — 864,7 грн/мес;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,8 грн/мес;

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,4 грн/мес.

От размера "минималки" еще зависят годовые лимиты дохода. Они вырастут до таких сумм: для ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 МЗП). Иными словами, предприниматели на упрощенной системе смогут больше заработать в течение 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, доходы украинцев в Польше могут вырасти с января 2026 года, поскольку работодатели будут пытаться удержать квалифицированных сотрудников. Изменения коснутся отраслей, где традиционно много украинцев.

Также мы писали, что гарантированный минимум денежного обеспечения военнослужащих в 2026 году будет составлять 20 130 грн без учета надбавок. С ними выплаты могут достигать 200 000 грн и больше в месяц.