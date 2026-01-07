Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Головна Економіка Кредитна історія — як не зіпсувати свою фінансову репутацію

Кредитна історія — як не зіпсувати свою фінансову репутацію

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 08:20
Кредитна історія — на що впливає та як зберегти довіру банків
Людина знімає гроші в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

Кредитна історія є важливим показником фінансової надійності кожної повнолітньої людини. Саме від неї залежить, чи зможете ви отримати позику, кредитну картку, житловий кредит або купити товар у розстрочку.

Про те, як українцям зберегти хорошу кредитну історію та що від неї залежить, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів фінансовий експерт Богдан Яремчик.

Як зберегти хорошу кредитну історію

Кредитна історія — це повний перелік усіх позик і боргів людини, своєрідна історія її фінансової поведінки. В Україні вся ця інформація збирається та зберігається у спеціальних кредитних бюро, а банки й фінансові установи використовують ці дані, щоб оцінити, наскільки клієнт відповідально ставиться до кредитних грошей.

Щоб зберегти позитивну кредитну історію, основне правило, за словами експерта — вчасно виконувати свої фінансові зобов’язання. Фінансист нагадав, що для цього потрібно:

  • підключати автоматичні платежі;
  • контролювати всі активні кредитні договори;
  • оплачувати кредити заздалегідь, не в останній день;
  • не брати кредити, якщо немає стабільного доходу для їх обслуговування.

"Також я рекомендував би періодично перевіряти власну кредитну історію. Це можна зробити через бюро кредитних історій, що дозволяє вчасно виявити помилки або застарілі дані", — додав Яремчик.

Чому важливо вчасно виконувати свої фінансові зобов'язання

Фахівець наголошує: якщо ви плануєте оформлювати великий кредит, наприклад іпотеку, навіть незначні затримки з оплатою можуть бути зафіксовані в системі та згодом вплинути на рішення банку.

Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
