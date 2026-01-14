Видео
Україна
Видео

Главная Экономика Проблемные доллары и евро — от каких купюр надо избавиться в 2026

Проблемные доллары и евро — от каких купюр надо избавиться в 2026

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 11:10
Эти купюры доллара и евро могут стать проблемными — от чего лучше отказаться
Купюры доллара и евро в руках. Фото: Unsplash

Многие украинцы держат сбережения в иностранной валюте, накапливая купюры доллара и евро. Однако в будущем с обменом или использованием определенных банкнот могут возникнуть проблемы. Поэтому не помешает провести ревизию валюты и избавиться от ненадежной наличности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры доллара и евро украинцам не следует хранить.

Читайте также:

Проблемные купюры доллара

Первое, на что стоит обратить внимание — это год выпуска наличных. Старые банкноты без современных элементов защиты стали нежелательными объектами обмена в финансовых учреждениях. Нередко украинцам отказывают в обслуживании, лишь бы только не купить доллары 1996-2006 годов эмиссии.

Конечно, они остаются действительным платежным средством в Украине и должны использоваться без ограничений, согласно объяснению Национального банка. Однако на практике участились случаи отказов — обменники не хотят покупать старые купюры.

Еще одна потенциальная проблема для владельцев валюты — появление признаков незначительного износа. Закон разрешает продажу банкнот с небольшими повреждениями, но со временем эти проявления будут становиться более заметными.

Во время эксплуатации такие деньги имеют большие шансы достичь вида, в котором дальнейшее использование невозможно. Поэтому лучше заблаговременно позаботиться о своих сбережениях и продать изношенную валюту, получив новенькие купюры без повреждений.

Что не так с купюрами евро

Владельцы европейской валюты раньше могли накапливать состояние в самом большом номинале — 500 евро. Однако с 2019 года его прекратили печатать и начали выводить из наличного обращения. Причина — большое количество подделок.

Согласно данным Европейского центрального банка, купюры по 500 евро можно без ограничений использовать в расчетах и обменивать, однако уже сейчас встречаются отдельные случаи отказов принимать номинал в заведениях.

Со временем проблемные ситуации будут более частыми, учитывая вывод банкнот из обращения. Поэтому не помешает обезопасить себя от подобных неприятностей и заблаговременно заменить все деньги по 500 евро на меньшие номиналы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, иранский риал обвалился до более 1,13 млн за доллар на фоне длительных протестов в стране, фактически потеряв свою ценность. А японская иена упала до 159 за доллар из-за политических слухов.

Также мы писали, что в 2026 году финансисты советуют диверсифицировать сбережения между гривной, долларом и евро. Это поможет снизить валютные риски. Среди безопасных инструментов — ОВГЗ, депозиты, золото.

