Эти купюры доллара и евро могут стать проблемными — от чего лучше отказаться

Многие украинцы держат сбережения в иностранной валюте, накапливая купюры доллара и евро. Однако в будущем с обменом или использованием определенных банкнот могут возникнуть проблемы. Поэтому не помешает провести ревизию валюты и избавиться от ненадежной наличности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры доллара и евро украинцам не следует хранить.

Проблемные купюры доллара

Первое, на что стоит обратить внимание — это год выпуска наличных. Старые банкноты без современных элементов защиты стали нежелательными объектами обмена в финансовых учреждениях. Нередко украинцам отказывают в обслуживании, лишь бы только не купить доллары 1996-2006 годов эмиссии.

Конечно, они остаются действительным платежным средством в Украине и должны использоваться без ограничений, согласно объяснению Национального банка. Однако на практике участились случаи отказов — обменники не хотят покупать старые купюры.

Еще одна потенциальная проблема для владельцев валюты — появление признаков незначительного износа. Закон разрешает продажу банкнот с небольшими повреждениями, но со временем эти проявления будут становиться более заметными.

Во время эксплуатации такие деньги имеют большие шансы достичь вида, в котором дальнейшее использование невозможно. Поэтому лучше заблаговременно позаботиться о своих сбережениях и продать изношенную валюту, получив новенькие купюры без повреждений.

Что не так с купюрами евро

Владельцы европейской валюты раньше могли накапливать состояние в самом большом номинале — 500 евро. Однако с 2019 года его прекратили печатать и начали выводить из наличного обращения. Причина — большое количество подделок.

Согласно данным Европейского центрального банка, купюры по 500 евро можно без ограничений использовать в расчетах и обменивать, однако уже сейчас встречаются отдельные случаи отказов принимать номинал в заведениях.

Со временем проблемные ситуации будут более частыми, учитывая вывод банкнот из обращения. Поэтому не помешает обезопасить себя от подобных неприятностей и заблаговременно заменить все деньги по 500 евро на меньшие номиналы.

Что еще нужно знать украинцам

