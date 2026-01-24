Эти купюры доллара и евро невозможно обменять в 2026 — что делать с валютой

Купюры доллара и евро в руках. Фото: НБУ

Украинцы не смогут обменять некоторые купюры доллара и евро в 2026 году из-за потери ими платежеспособности. Такие деньги остается сдать на инкассо — отправить в иностранный банк-корреспондент для замены. Однако услуга требует оплаты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую валюту не удастся продать в обменнике.

Сильно изношенные доллары и евро

Вследствие активной эксплуатации наличность изнашивается. На банкнотах появляются повреждения, которые со временем становятся более видимыми. Когда внешний вид иностранных купюр ухудшается, их остается либо выбросить, либо сдать на инкассо.

Финансовые учреждения могут законно отказать клиенту в обслуживании, если состояние валюты, которую он хочет обменять, неудовлетворительное. Перечень признаков сильного износа содержится в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103.

Обмен купюр доллара и евро невозможен, если:

наличность разорвана или разделена на части;

есть повреждения дизайна, в результате которых трудно определить номинал, найти оптические элементы защиты и т.д;

изменился первоначальный цвет изображений;

локальные загрязнения превышают 50% площади банкноты;

загрязнения вызывают люминесценцию бумаги под ультрафиолетом;

деньги обожжены, гнилые или деформированы под воздействием жидкостей;

имеются следы повреждения химическими веществами;

валюта имеет типографские дефекты.

Зато купюры с признаками незначительного износа финансовые учреждения должны менять без ограничений. К сожалению, нередко пункты обмена отказываются выполнять требования Национального банка и нарушают установленные нормы. За это грозят крупные штрафы или даже лишение лицензии.

Продажа старых иностранных купюр

Иногда в украинцев возникают сложности с обменом долларов давних лет эмиссии, в частности 1996-2006 гг. Определить подлинность такой валюты сложнее, ведь на ней отсутствуют современные элементы защиты. Из-за этого обменники могут отказывать клиентам в покупке американских банкнот.

В то же время НБУ признал действительными и платежеспособными купюры доллара, выпущенные Федеральной резервной системой США с 1914 года до сегодняшнего дня. Иными словами, финучреждениям запрещено устанавливать ограничения на их обмен или требовать от клиентов дополнительную комиссию.

Напомним, украинцы могут продать иностранные купюры дороже номинальной стоимости. Коллекционеры готовы заплатить за доллары со звездочкой и евро с красивым серийным номером гораздо больше.

Также мы писали, что после валютного перевода от сына-ФЛП ПриватБанк попросил его маму подтвердить доходы и якобы требовал декларацию. Вероятной причиной могли стать превышенные лимиты или нетипичные операции.